¸÷¤È²»¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö±é½Ð¤Ê¤ÉÁ´8¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ª¥é¥ó¥Ï¥ó¥·¥ã¡ÖÂç¹ê¸ø±à ÆüËÜÄí±à Ãè(SORA)¡×

ランハンシャは、「大濠 日本庭園 SORA実行委員会」の一員として、2025年7月4日(金)から9月30日(火)まで、福岡市中央区の大濠公園 日本庭園にて、夜間イルミネーションイベント「大濠公園 日本庭園 宙(SORA)」を開催します。

■期間 : 2025年7月4日(金)〜9月30日(火)

■時間 :・7/4〜8/10 20:00〜22:00

・8/11〜9/5 19:30〜22:00

・9/6〜9/30 19:00〜22:00(最終入場:各日21:30)

■会場 : 福岡県営大濠公園 日本庭園(福岡市中央区大濠公園1-7)

■主催 : 大濠 日本庭園 SORA 実行委員会

・株式会社西鉄グリーン土木(福岡市)

・株式会社石原和幸デザイン研究所(東京・渋谷区)

・株式会社ランハンシャ(福岡市)

・クレアプランニング株式会社(福岡市)

・株式会社プラネット(長崎市)

■後援 : 福岡県(予定)、福岡市(予定)

■入場料 :・当日券:大人2,300円 / 中高生1,800円 / 小学生1,400円

・前売券:大人1,800 円/ 中高生1,300 円/ 小学生900 円

〔キャッシュレス決済のみ〕

※価格は税込みです。

※未就学児の入場料は無料です。

このイベントは、「日本庭園×デジタル」をテーマに、伝統的な日本庭園空間に最先端のデジタルアートを融合させた新感覚の没入型体験を提供します。

プロジェクションマッピング、ホログラム演出、光と音のインタラクティブ演出など全8コンテンツを展開し、幻想的な“夜の庭園”を創出します。

特に、直径5mの「月のオブジェ」や、池全体を活用した大型プロジェクション演出、数万個のレーザーが生み出す光のアーチなどは、本イベントならではの壮大なスケールで展開され、訪れた方々を非日常の世界へと誘います。

また、7月4日(金)より、イベント公式サイトにてチケットの販売も開始します。

前売券は当日券よりもお得に購入できます。

