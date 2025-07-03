ÏÂ¿©¤µ¤È¡Ø´Ú¹ñ¥Õ¥§¥¢¡Ù³«ºÅ¡¢¾ÆÆùŽ¥¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ê¤É¤Î¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤Ë10ÉÊ°Ê¾å¤Î¡Ö´Ú¹ñ¥°¥ë¥á¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤Ï7·î3Æü¤«¤é¡¢Á´199Å¹ÊÞ¤Ç¡Ø´Ú¹ñ¥Õ¥§¥¢¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¤Î¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤È¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖŽ¥¤¹¤¾Æ¤¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤Ë¤Æ¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥°¥ë¥á¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤¬ÉÕ¤¯¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï8·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±Æü¤Î7·î3Æü¤«¤é¡Ø²ÆÆÀ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè°ìÃÆ¡Ù¤â³«»Ï¤·¡¢¾ÆÆù¤Î¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÃÍ°ú¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£
ÏÂ¿©¤µ¤È Å¹ÊÞ³°´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ø´Ú¹ñ¥Õ¥§¥¢¡Ù¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤È¼°¾ÆÆù µí&ÆÚ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹¡×Âç¿Í4,169±ß(²ÆÆÀ²Á³Ê3,839±ß)¤ò´Þ¤àÁ´¥³¡¼¥¹¡£
¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖŽ¥¤¹¤¾Æ¤¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤È¤·¤ã¤ÖŽ¥¤µ¤È¤¹¤ µí&ÆÚ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹¡×(Âç¿Í3,729±ß)°Ê¾å¤Î¥³¡¼¥¹¤¬ÂÐ¾Ý¡£
ÏÂ¿©¤µ¤È¡Ø´Ú¹ñ¥Õ¥§¥¢¡Ù2025
¡Ø´Ú¹ñ¥Õ¥§¥¢¡Ù¤ÇÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤¯¿©¤ÙÊüÂê¤È¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥Á¥ã¥×¥Á¥§Æþ¤ê´Ú¹ñÍÈ¤²ñ»Ò¡Ö¥Á¥ã¥×¥Á¥§¥Þ¥ó¥É¥¥¡×¡¢ÍÈ¤²¤¿·ÜÆù¤Ë´Å¿É¥¿¥ì¤òÍí¤á¤¿¡Ö¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥ó¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥ó¡×¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î´Ú¹ñÎäÌÍ¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÎäÌÍ¡×¡¢¥ä¥ó¥Ë¥ç¥½¡¼¥¹¤Ç¡È¿É»Ý¡É¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥Á¡¼¥º¥È¥Ã¥Ý¥®¡×¤Ê¤É¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¡¼¥º¤òÊñ¤ó¤ÇÍÈ¤²¤¿´Ú¹ñÈ¯¾Í¤Î¤ª¤ä¤Ä¡Ö¥Á¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¡×¡¢¤¤ÊÊ´¤ÈÎýÆý¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î´Å¤¤¤«¤É¹¡Ö¥Ô¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¤â¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¸ÂÄê¤Ç¡ÖËÜ³Ê¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¡×¤â¿©¤ÙÊüÂê¤È¤Ê¤ë¡£¡Ò7·î3Æü¡Á8·î8Æü¡Ø²ÆÆÀ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè°ìÃÆ¡Ù¤â³«ºÅ¡Ó
¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ø²ÆÆÀ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè°ìÃÆ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃÍ°ú¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Á´5¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¡£²Á³ÊÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡£¢¡²ÆÆÀ¤½¤Î1¡Ø²Æ¤Î¾ÆÆùº×¤ê¡Ù
¡Ò1¡Ó¤µ¤È¼°¾ÆÆù¡Öµí&ÆÚ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥³¡¼¥¹¡×Âç¿ÍŽ¥¥·¥Ë¥¢1¿Í¤Ë¤Ä¤330±ß°ú¤¡£¢¨¾®³ØÀ¸¤Ï165±ß°ú¤¡£
¡Ò2¡Ó¤µ¤È¼°¾ÆÆù¡Öµí&ÆÚµí¥¿¥óÉÕ¥³¡¼¥¹¡×¡Ö¹õÌÓÏÂµí&µí¥¿¥ó¥³¡¼¥¹¡×Âç¿ÍŽ¥¥·¥Ë¥¢1¿Í¤Ë¤Ä¤440±ß°ú¤¡£¢¨¾®³ØÀ¸¤Ï220±ß°ú¤¡£
ÏÂ¿©¤µ¤È ²ÆÆÀ¤½¤Î1¡Ø²Æ¤Î¾ÆÆùº×¤ê¡Ù¢¡²ÆÆÀ¤½¤Î2¡Ø´Ú¹ñ¥°¥ë¥á¿©¤ÙÊüÂê¡Ù
¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¤ÎÁ´¥³¡¼¥¹¤È¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖŽ¥¤¹¤¾Æ¤¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Î¡Öµí&ÆÚ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹¡×°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç´Ú¹ñ¥°¥ë¥á¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
ÏÂ¿©¤µ¤È ²ÆÆÀ¤½¤Î2¡Ø´Ú¹ñ¥°¥ë¥á¿©¤ÙÊüÂê¡Ù¢¡²ÆÆÀ¤½¤Î3¡Ø¤«¤É¹4ÉÊÀÇ¹þ220±ß°ú¡Ù
ÄÌ¾ï²Á³Ê658±ß¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤«¤É¹4ÉÊ¡Ö¥ß¥ë¥¯¶â»þ¡×¡ÖËõÃã¶â»þ¡×¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¡Ö¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¡×¤ò¡¢220±ß°ú¤Î438±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÏÂ¿©¤µ¤È ²ÆÆÀ¤½¤Î3¡Ø¤«¤É¹4ÉÊÀÇ¹þ220±ß°ú¡Ù¢¡²ÆÆÀ¤½¤Î4¡ØÎÃÌÍ¥»¥Ã¥È3¼ïÀÇ¹þ220±ß°ú¡Ù
Îä¤¿¤¤ÌÍ¤È¥ß¥ËÐ§¤Î¥»¥Ã¥È3¼ï¡ÖÂç³¤Ï·Å·¤ª¤í¤·¤½¤Ð/¤¦¤É¤ó+¥ß¥Ë³¤Á¯Ð§¡×¡ÖÂç³¤Ï·Å·¤¶¤ë¤½¤Ð/¤¦¤É¤ó+¥ß¥ËÃæÍî¤Á¥«¥ë¥ÓÐ§¡×¡ÖÆù¤À¤¯»Ý¤Ä¤±¤½¤Ð/¤¦¤É¤ó+¥ß¥Ë¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê:³Æ1,867±ß)¤ò¡¢220±ß°ú¤¤Î³Æ1,647±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÏÂ¿©¤µ¤È ²ÆÆÀ¤½¤Î4¡ØÎÃÌÍ¥»¥Ã¥È3¼ïÀÇ¹þ220±ß°ú¡Ù¢¡²ÆÆÀ¤½¤Î5¡Ø¥¢¥ë¥³¡¼¥ë3¼ïÈ¾³Û¡Ù
ÄÌ¾ï482±ß¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë3ÉÊ¡Ö¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡×¡Ö¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ï¡¼¡×¡Ö¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¡¢È¾³Û°Ê²¼¤ÎÀÇ¹þ240±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÏÂ¿©¤µ¤È ²ÆÆÀ¤½¤Î5¡Ø¥¢¥ë¥³¡¼¥ë3¼ïÈ¾³Û¡Ù