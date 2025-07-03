Ë¾ºÎ¶¡¢Ì¾¸Å²°¾ì½êÁ°½é¤Î½Ð·Î¸Å¡¡ÇìºùË²¡¢Ç®³¤ÉÙ»Î¤È15ÈÖ
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²£¹ËË¾ºÎ¶¤¬3Æü¡¢Ì¾¸Å²°¾ì½ê¡Ê13Æü½éÆü¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÁ°½é¤Î½Ð·Î¸Å¤È¤·¤ÆÌ¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¶è¤Î°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤ËÉë¤¡¢·×15ÈÖ¼è¤Ã¤¿¡£ËëÆâ¤ÎÇìºùË²¡¢Ç®³¤ÉÙ»Î¤Ë12¾¡3ÇÔ¡£¡Öµ×¡¹¤ËÂ¾¤ÎÉô²°¤Î¿Í¤È·Î¸Å¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÁ°Æ¬4ËçÌÜ¤ËÉâ¾å¤·¡¢ËÜ¾ì½ê¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ÇìºùË²¤Ë4ÀïÁ´¾¡¤È°µÅÝ¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿½é¾ì½ê¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÄÌ»»3¾¡5ÇÔ¤ÈÊ¬¤¬°¤¤Ç®³¤ÉÙ»Î¤È¤ÏÏ¢Â³¤Ç11ÈÖ¡£Äã¤¯±Ô¤¤Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é°ìÊýÅª¤Ë´ó¤êÀÚ¤ëÁêËÐ¤â¤¢¤ê¡Ö2¿Í¤È¤â¼ã¤¤¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤¡£¤¤¤¤·Î¸ÅÁê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£