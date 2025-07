暮らすように過ごせる！飛鳥荘

「飛鳥荘」は、滞在型新客室[レジデンスルーム]と[バリアフリールーム]がプレオープン期間を経て2025年7月にグランドオープン!

飛鳥荘

所在地 : 〒630-8301 奈良県奈良市高畑町1113-3

アクセス: 近鉄奈良駅より徒歩8分(猿沢池すぐ近く)

客室数 : 30室

風呂 : 大浴場・展望露天風呂・貸切専用展望風呂

施設 : テラスラウンジ、個室食事処、ダイニングレストラン、

宴会場、売店、ライブラリー

「飛鳥荘」は、滞在型新客室[レジデンスルーム]と[バリアフリールーム]がプレオープン期間を経て2025年7月にグランドオープンしました。

“奈良の旅を、もっと自由に、もっと心地よく”をテーマに、快適さと利便性を兼ね備えた空間は、連泊や長期滞在を希望の方も、まるで暮らすように過ごすことが出来る設えとなっています。

―「旅」と「日常」の、ちょうどいい距離感 ―

客室には「ミニキッチン」「食器類」をはじめ「電子レンジ」「家庭用冷蔵庫」「ドラム式洗濯乾燥機」といった家電も完備。

まるで別邸にいるかのように、自由で心地よい旅のひとときを過ごせます。

奈良の街を気ままに散策した後、お部屋でゆったりリラックスできるよう、ベッドには安定した寝心地を感じられるマットレスを採用しており、旅先での上質な眠りを叶えます。

奈良という場所をもっと身近に感じながら、自分らしい旅を叶える新しいステイのかたち。

ご家族やグループでのご旅行はもちろん、週末の女子会やちょっとしたパーティーにも使いやすく、“暮らすように旅をする”奈良の時間を、飛鳥荘の[レジデンスルーム]で体感できます。

本格会席をお部屋で

丁寧に仕上げた会席を堪能できます

自然と歴史を一望できるテラスラウンジ

