砂糖不使用！アルロース専門店『純正オーガニックココアパウダー』

アルロース専門店は砂糖などの添加物一切入っていない、カカオ豆100%の新商品『純正オーガニックココアパウダー』を販売開始しました。

アルロース専門店『純正オーガニックココアパウダー』

400g 1,790円(税込)

ネステックジャパンは、ドクターズチョイスと提携し運営する『アルロース専門店』より、砂糖などの添加物一切入っていない、カカオ豆100%の新商品『純正オーガニックココアパウダー』を販売開始!

厳選したオーガニックカカオ豆のみを使用した、100%ピュアなココアパウダー。

香料や砂糖などの添加物を加えておらず、カカオ本来の深い香りとコクを楽しめます。

ドリンクはもちろん、スイーツやお料理にも幅広く利用できます。

低糖質・低カロリーを意識される方や、素材の味を大切にする方に最適な商品です。

また、同店で販売中のアルロースパウダーと組み合わせて、低GI※のココアドリンクとしても楽しめます。

※GI値(グリセミック・インデックス)とは、食後血糖値の上昇度合いを示す指標です。

カカオが高騰しているなか、オーガニックにこだわり少しでも安く皆様に提供できるようお手頃価格での販売となっています。

【希少糖「アルロース」とは】

アルロースは、自然界にごく少量しか存在しない希少糖の一種で、イチジクやレーズンなどに微量に含まれています。

砂糖に近い甘みを持ちながら、カロリーゼロ※で、ビーガンやグルテンフリーにも対応しているため、健康志向の高い方や糖質を気にしている方に適した甘味料として注目されています。

また、脂肪燃焼の促進や血糖値の上昇抑制などについての研究も進められており、栄養管理やライフスタイルの選択肢として関心が高まっています。

※アルロースは0.39kcal/g(Metabolism. 2010;59(2):206-214)ですが、食品表示基準においては、エネルギー換算係数として0kcal/gが使用できます。

