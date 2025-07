ストレッチ専門店 Dr.stretch 一部店舗にて取り扱い決定！24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」

MTGは、2025年7月より順次Dr.stretchの一部店舗で24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」の取り扱いが決定しました。

24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」

【Dr.stretchコメント】

Dr.stretchではストレッチ技術や身体の仕組みを学んだプロフェッショナルがお客様一人ひとりに合わせたマンツーマンストレッチを行い、筋肉や関節にアプローチをします。血行促進を目的としたReDの取り扱いを通じて、ご自宅でのケアに取り入れていただける選択肢の一つとしてご提供してまいります。

【取り扱い概要】

・店頭取り扱い商品カテゴリ

インナーウェア(男性用、女性用)

