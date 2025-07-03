¡ÈÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¡É¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Ê¸³Ø¾Þ¡Ö¥À¥¬¡¼¾Þ¡×¤³¤Î¸åÈ¯É½¡¡Í®ÌÚËã»Ò¤µ¤ó¡¦²¦Ã«¾½¤µ¤óÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¶õÁ°¤Î¡ÈÆüËÜ¾®Àâ¥Ö¡¼¥à¡É ¡ÖÆüËÜ¿©¡×¤ÎÉÁ¼Ì¤¬ÆÉ¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡Ä
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤È¤µ¤ì¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Ê¸³Ø¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬¤³¤Î¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¿Íºî²È2¿Í¤¬ÃíÌÜ¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ïº£¡¢ÆüËÜ¤Î¾®Àâ¤¬¶õÁ°¤Î¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö²«¿§¤¤¥«¥Ð¡¼¤¬¿¿¤ÃÀè¤ËÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡¢½ñÅ¹¤Î°ìÈÖÌÜÎ©¤Ä¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ËÍ®ÌÚËã»Ò¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¡ØBUTTER¡Ù¤¬¡¢¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥í¥ó¥É¥ó¤Î½ñÅ¹¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢Í®ÌÚËã»Ò¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¡Ø¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤Î±ÑÌõÈÇ¡£
¼óÅÔ·÷Ï¢Â³ÉÔ¿³»à»ö·ï¤ÎÌÚÅè²ÂÉÄ»à·º¼ü¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¡Ö½÷À·ù°¡×¤ä¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤À¤±¤Ç40ËüÉô°Ê¾åÇä¤ê¾å¤²¤¿Âç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Ê¸³Ø¾Þ¡Ö¥À¥¬¡¼¾Þ¡×¤Ë¡¢²¦Ã«¾½¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤È¤È¤â¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¡Ä
¡ØBUTTER¡Ù¤ÎÆÉ¼Ô
¡Ö¼ç¿Í¸ø¤¬ÌëÃæ¤Ë1¿Í¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¾ìÌÌ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ¿©¡×¤ÎÉÁ¼Ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö°Â¤Ã¤Ý¤¤¥Ð¥¿¡¼¤ÎÆý½¤µ¤¬ÌÍ¤ä¥¹¡¼¥×¤Ë¤«¤é¤à¤Ê¤ê¡¢²«¶â¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆË½ÎÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆìÄ¥¤ê¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡×
Êª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö±ö¥Ð¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ä¡Ö¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¤´ÈÓ¡×¤Ê¤É¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ÏÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡Ö½îÌ±Åª¤Ê°ì»®¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÆÉ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ä
µ¼Ô
¡ÖÆüËÜÊ¸³Ø¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢É½»æ¤ËÁ´Éô¡ØÇ¡Ù¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡ØÇ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÇ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÆüËÜ¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿Æü¾ïÉ÷·Ê¤ä¿´²¹¤Þ¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡áÌþ¤··Ï¾®Àâ¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¶õÁ°¤ÎÆüËÜÊ¸³Ø¥Ö¡¼¥à¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½ñÅ¹¡ÖWaterstones¡× ½ñÀÒÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô
¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁØ¤¬ÆüËÜÊ¸³Ø¤Ë¤â¼ê¤ò¿¤Ð¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¿©¡×¤ä¡ÖÊë¤é¤·¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜÊ¸²½¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÆüËÜÊ¸³Ø¤ÎÀ¤³¦¡£Ìö¿Ê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ºë¶Ì,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
»×¤¤¤ä¤ê,
³¤,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÀÅ²¬,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ë¬Ìä²ð¸î