3000Ã¥»°¿¶°Î¶ÈÃ£À®¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¡Ö¤³¤Î»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¡×¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¾Î»¿
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡¼4¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡¢ÄÌ»»3000Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï6²ó100µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ9¡¢4¼ºÅÀ¤È¶ì¤·¤¤Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü6²ó2¥¢¥¦¥È¤ÇºÇ¸å¤ËÂÐÀï¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤«¤é³°³Ñ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç3¤ÄÌÜ¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢3000Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ë¥Ï¥°¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£
»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ê¤É¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢3000Ã¥»°¿¶¤ÏÊÌ³Ê¤À¡×¤ÈMLB¤Î¸½ÌòÅê¼ê¤Ç¤Ï3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÂçµÏ¿Ã£À®¤òË«¤á¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¥¢¥¦¥È¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë½ËÊ¡¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤¿¤Î¤À¤«¤é¡×¤ÈµÏ¿Ã£À®¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤³¤½¤³¤Î»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¡×¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£