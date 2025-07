遠藤正明が、2026年1月3日にビルボードライブ大阪、同月7日にビルボードライブ東京で『遠藤正明 New Year Acoustic Night 2026 ~present of the voice~』を開催する。

TVアニメや特撮ドラマを中心に数多くのタイアップ曲を担当している遠藤は、今年デビュー30周年。今年は、1月から放送中のTVアニメ『キン肉マン』完璧超人始祖編Season2(CBC/TBS系)のオープニングテーマ「キン肉マン英雄(ヒーロー)」をリリースした。

同公演のチケットは、8月23日正午よりClub BBL会員・法人会員先行(ビルボードライブ)が受付開始となる。

(文=リアルサウンド編集部)