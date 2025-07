累計1,200万張突破を記念して特設サイト公開！2 SECONDS

デカトロンディストリビューションジャポンは、フランス発のスポーツブランド「デカトロン」が生んだ、革新的なポップアップテント「2 SECONDS(2 セカンズ)」シリーズの歴史と進化を紹介する特設サイトを2025年7月2日に公開。

デカトロンディストリビューションジャポンは、フランス発のスポーツブランド「デカトロン」が生んだ、革新的なポップアップテント「2 SECONDS(2 セカンズ)」シリーズの歴史と進化を紹介する特設サイトを2025年7月2日に公開しました。

2 セカンズは、ポップアップテントのパイオニアとして2005年に登場以来、その名の通り“たった2秒で設営できる”シンプルさと快適性で、累計販売数は世界で1,200万張を超え、多くのキャンパーに愛され続けています。

この節目を記念し、今回公開された特設サイトでは、2 セカンズの開発秘話や歴代モデルの紹介、20年間の進化をたどる年表、愛用者の声など、製品に込められたストーリーを多角的に紹介しています。

【2 セカンズ テント誕生】

2003年頃、デカトロンは「もっと簡単にテントを立てたい」という多くのキャンパーの声に注目。

特に初心者やファミリー層からの「設営が面倒」「時間がかかる」といった課題が浮き彫りとなっていました。

そこでデザインチームは「投げるだけで完成するテント」というアイディアを検討し、そのアイディアを実現するための開発が始まりました。

■ 技術の革新性

◇ 収納状態から投げるだけで広がる自動ポップアップ構造

◇ 一体型構造:インナーテントとフライシートが一体化

◇ コンパクトな収納:丸型で持ち運びやすい

■ 2 セカンズの軌跡と革新

◇ 2005年:「2 セカンズ」初代モデルが登場

- 世界初の“2秒設営”をうたうポップアップテントとして話題に

◇ 2012年:遮熱&遮光技術「Fresh & Black」搭載モデル発売

- 夏場のキャンプでも快適な眠りをサポート

2018年:「EASY」シリーズ誕生

- 初心者でも片付けやすい折りたたみ構造を新開発

◇ 2023年:完全リサイクル素材を一部採用

- より環境に配慮したものづくりへ

【2 セカンズファミリーの紹介】

QUECHUA (ケシュア) キャンプ ワンタッチテント 2 SECONDS EASY FRESH&BLACK - 3人用49,900円

QUECHUA (ケシュア) キャンプ ワンタッチテント 2 SECONDS EASY FRESH&BLACK 2人用29,900円

2 SECONDS FRESH&BLACK XL - 3人用24,900円

QUECHUA(ケシュア)キャンプ ポップアップシェルター 2 SECONDS 0 XL FRESH 2人用6,490円

QUECHUA (ケシュア) キャンプ ワンタッチシェルター 2 SECONDS EASY XL FRESH 2人用18,900円

QUECHUA (ケシュア) キャンプ テントオーニング 2 SECONDS EASY FRESH 12,900円

