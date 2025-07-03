『鳴潮』がApple Vision Proに対応。ソラリスをXRゴーグルで探索できるように
KURO GAMESは7月3日、展開中のオープンワールドARPG『鳴潮』における対応デバイスにApple Vision Proが加わったと発表した。
『鳴潮』がApple Vision Proに対応。ソラリスをXRゴーグルで探索できるように
『鳴潮』はmacOS向けにもMac App Storeで公式配信されており、macOS 12.0以降とApple M1以降のチップを搭載したデバイスにネイティブ対応して快適にプレイできる。今回Apple Vision Proへの対応が図られ、他のデバイスを圧倒する没入感でソラリスを探索できるようになった。
ストアページの対応デバイスにApple Vision Proが明記されている
漂泊者の皆様は、Apple Vision Proを通じてソラリスを探索できるようになりました！#鳴潮 pic.twitter.com/WxMe9sDejN- 鳴潮 (Wuthering Waves) 公式 (@WW_JP_Official) July 3, 2025
『鳴潮』がApple Vision Proに対応。ソラリスをXRゴーグルで探索できるように
『鳴潮』はmacOS向けにもMac App Storeで公式配信されており、macOS 12.0以降とApple M1以降のチップを搭載したデバイスにネイティブ対応して快適にプレイできる。今回Apple Vision Proへの対応が図られ、他のデバイスを圧倒する没入感でソラリスを探索できるようになった。
ストアページの対応デバイスにApple Vision Proが明記されている
漂泊者の皆様は、Apple Vision Proを通じてソラリスを探索できるようになりました！#鳴潮 pic.twitter.com/WxMe9sDejN- 鳴潮 (Wuthering Waves) 公式 (@WW_JP_Official) July 3, 2025