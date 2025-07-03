Àì½¤Âç³Ø4Ç¯¤Î¸µ½ÀÆ»Éô°÷¤ÎÃË¡Ê22¡ËÂáÊá¡¡±ÄÍøÌÜÅª¤ÇÂçËãÌó70¥°¥é¥à¡¢ËöÃ¼²Á³ÊÌó35Ëü±ßÁêÅö¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¡¡·Ù»ëÄ£
´¥ÁçÂçËã¤ª¤è¤½70¥°¥é¥à¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Àì½¤Âç³Ø4Ç¯¤Î¸µ½ÀÆ»Éô°÷¤ÎÃË¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àì½¤Âç³Ø4Ç¯¤Ç¸µ½ÀÆ»Éô°÷¤Î±©¹õÄ«ÍÛÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±©¹õÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î13Æü¡¢Åìµþ¡¦Â¿Ëà»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ë»ß¤á¤¿¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢´¥ÁçÂçËã¤ª¤è¤½70¥°¥é¥à¡¢ËöÃ¼²Á³Ê¤ª¤è¤½35Ëü±ßÁêÅö¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±©¹õÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡´±¤Î¶»¤°¤é¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤È¤·¤Æ¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤«¤éÂçÎÌ¤ÎÂçËã¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿¢ÊªÊÒ¤äÂçËã¥ê¥¥Ã¥É¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÕÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï±©¹õÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±©¹õÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂçËã¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿¢ÊªÊÒ¤Ê¤É¤òÂçÎÌ¤Ë½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é±ÄÍøÌÜÅª¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æþ¼ê¥ë¡¼¥È¤Ê¤É¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±©¹õÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂáÊá¸å¡¢½ÀÆ»Éô¤ËÂàÉôÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´û¤Ë¼õÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àì½¤Âç³Ø¤Ï¡Ö·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤Åö³º³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£