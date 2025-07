Maneql(マネクル)は、2025年7月1日に、LINEマーケティングツール「Lステップ」の新機能「Webhook転送機能」をリリースしました。

Maneql「Lステップ」新オプションWebhook転送機能

Maneql(マネクル)は、2025年7月1日に、LINEマーケティングツール「Lステップ」の新機能「Webhook転送機能」をリリース。

■新オプション機能の「Webhook転送機能」について

「Webhook」とは、特定のイベントが発生したときに、自動で外部ツールへデータを送信する仕組みです。

※Webhook転送データの送信は、Lステップから外部への一方向で、送信専用となります。

例えば「ユーザーが友だち追加した」や「ユーザーがボタンタップをした」など、LINE公式アカウント側でイベントが発生した際に、自動でデータを送信してくれます。

【活用例】

・スプレッドシートへの自動転記で手作業を削減

・make/Zapier経由での高度な自動化フロー構築

・AIとLステップを連携した新サービス構築

月額5,500円(税込)の有料オプションとなりますが、業務の大幅な効率化が期待できる機能です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 特定のイベントが発生したときに、自動で外部ツールへデータを送信!Maneql「Lステップ」新オプションWebhook転送機能 appeared first on Dtimes.