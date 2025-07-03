Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

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静岡県内では7月3日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者4人、未成年者1人を含む男女 計9人が救急搬送されました。このうち1人が重症4人が中等症、4人が軽症だということです。