ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで高齢者4人 未成年者1人含む男女 計9人を救急… 【速報】熱中症の疑いで高齢者4人 未成年者1人含む男女 計9人を救急搬送…うち1人が重症 4人中等症 4人軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで高齢者4人 未成年者1人含む男女 計9人を救急搬送…うち1人が重症 4人中等症 4人軽症(静岡) 2025年7月3日 17時5分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では7月3日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者4人、未成年者1人を含む男女 計9人が救急搬送されました。このうち1人が重症4人が中等症、4人が軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで高齢者3人含む成人男性 計4人を救急搬送…うち2人が中等症 2人が軽症(静岡) 静岡県と連携 製薬会社と大手コンビニ２社が熱中症対策呼び掛け 【お披露目】掛川市に子どもたちが天候に左右されず楽しめる新たな室内遊び場完成…2日オープンへ（静岡） 関連情報（BiZ PAGE＋） 慰霊祭, 神事, 大船, 葬儀, 仏壇, 伊東市, 生花, 静岡, 床暖房, 思いやり