¼·Í¼¤ËÇß±«ÌÀ¤±¤Ø¡¡Åì³¤¤ä´ØÅì¹Ã¿®¡ÁÅìËÌ¤Ï7·î7Æü¤ËÇß±«ÌÀ¤±Í½ÁÛ¡¡ÌÔ½ë¤È¾¯±«¤Ë·Ù²ü
º£Æü3Æü¡¢ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ï¡¢Âè3²ó¡Ö2025Ç¯¡¡Çß±«ÌÀ¤±Í½ÁÛ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åì³¤¤ä´ØÅì¹Ã¿®¡¢ËÌÎ¦¡¢ÅìËÌÆîÉô¡¢ÅìËÌËÌÉô¤Ï¡¢7·î7Æüº¢¤ËÇß±«ÌÀ¤±¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¿Ç¯¤è¤ê¤«¤Ê¤êÁá¤¤Çß±«ÌÀ¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÌÔ½ë¤¬Ä¹´üÀï¡×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã»¤¤Çß±«¤Î¤¿¤á¡Ö¾¯±«¡×¤Î·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤éÀá¿å¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅìËÌËÌÉô¤ÏºÇ¤âÁá¤¤Çß±«ÌÀ¤±¤«
º£Æü3Æü¡¢ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ï¡¢Âè3²ó¡Ö2025Ç¯¡¡Çß±«ÌÀ¤±Í½ÁÛ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²áµîºÇ¤âÁá¤¤Çß±«ÌÀ¤±¡Û
Åì³¤¡¡¡¡¡¡6·î22Æü(1963Ç¯)
´ØÅì¹Ã¿®¡¡6·î29Æü(2018Ç¯)
ËÌÎ¦¡¡¡¡¡¡7·î2Æü(2001Ç¯)
ÅìËÌÆîÉô¡¡7·î5Æü(1978Ç¯)
ÅìËÌËÌÉô¡¡7·î8Æü(1978Ç¯)
À¾ÆüËÜ¤ÏÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇ¤âÁá¤¤Çß±«ÌÀ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Çß±«¤Î´ü´Ö¤âÊ¿Ç¯(Ìó40Æü)¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤18Æü¡Á19Æü¡£¶å½£ËÌÉô¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¤Ç¤Ï²áµîºÇ¤âÃ»¤¤Çß±«¡¢¶áµ¦¤Ï²áµî2ÈÖÌÜ¤ËÃ»¤¤Çß±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÆüËÜ¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ê¤É¤âÃ»¤¤Çß±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¾¯±«¡×¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Àá¿å¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²Æ¤Ï¡ÖÌÔ½ë¡×¤È¡Ö¾¯±«¡×¤Ë·Ù²ü
º£Ç¯¤ÏÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢¤â¤Ã¤È¤â½ë¤¤6·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²Æ¤â¡ÖÌÔ½ë¡×¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ÏËüÁ´¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢³ÆÃÏ¤ÇÃ»¤¤Çß±«¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡Ö¾¯±«¡×¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÆü7·î2Æü¤Þ¤Ç¤Î20Æü´Ö±«ÎÌ¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç40.5¥ß¥ê¤ÈÊ¿Ç¯¤Î33%¤·¤«¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Æüº¢¤«¤é¡¢Àá¿å¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Çß±«¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤â7·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¼å¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çß±«ÌÀ¤±¸å¤â¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ê·ã¤·¤¤±«(¥²¥ê¥éÍë±«)¤Ë¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ä«(3Æü)¤Ï¾®³Þ¸¶¶á³¤¤ÇÂæÉ÷3¹æ¤¬È¯À¸¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÉÕ¶á¤Ë¤â±À¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆÍÆþ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Î³ÎÇ§¤äÂ¦¹Â¤ÎÁÝ½ü¤Ê¤É¡¢Æüº¢¤«¤éÈ÷¤¨¤òËüÁ´¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²£ÉÍ,
Ä¹Ìî,
Áòµ·,
°ÖÎîº×,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÆÁÅç,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Áòº×,
¶âÂ°²Ã¹©,
³ùÁÒ