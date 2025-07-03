【球宴】セ選手間投票 山崎伊織・吉川尚輝・オースティン・上林誠知が新たに選出 上位一覧
日本野球機構は3日、オールスターゲーム2025の選手間投票の結果を発表しました。
セ・リーグは阪神の三塁手・佐藤輝明選手と外野手・森下翔太選手が388票で最多となっています。
選手間投票で部門トップに立ったのは、巨人の山崎伊織投手と吉川尚輝選手、DeNAのオースティン選手、中日の上林誠知選手となっています。
今後は7日に監督選抜が選ばれ、16日にプラスワン投票結果が発表されます。
▽セ・リーグ選手間投票結果※★はファン投票での選出選手
【投手】
1位 山崎伊織(巨人)156票
★2位 村上頌樹(阪神)83票
3位 田中将大(巨人)48票
【捕手】
★1位 甲斐拓也(巨人)302票
2位 松尾汐恩(DeNA)96票
3位 山本祐大(DeNA)71票
【一塁手】
1位 T.オースティン(DeNA)235票
★2位 大山悠輔(阪神)217票
3位 J.オスナ(ヤクルト)92票
【二塁手】
1位 吉川尚輝(巨人)284票
★2位 牧秀悟(DeNA)254票
3位 中野拓夢(阪神)82票
【三塁手】
★1位 佐藤輝明(阪神)388票
2位 小園海斗(広島)85票
3位 茂木栄五郎(ヤクルト)73票
【遊撃手】
★1位 矢野雅哉(広島)329票
2位 泉口友汰(巨人)168票
3位 坂本勇人(巨人)36票
★1位 森下翔太(阪神)388票
★2位 近本光司(阪神)313票
3位 上林誠知(中日)250票
4位 T.キャベッジ(巨人)157票
5位 S.ファビアン(広島)140票