¡Ö¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æ¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³ÀîÊæ¹â¤¬·ª¸¶ÎÍÌð¤òÂÇ·âÅê¼ê¤Ë»ØÌ¾¡©¡¡±¦ÏÆÊ¢ÄË¤á¤¿¸åÇÚ¤Î²÷Ìþµ§´ê
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡Ê23Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡¢24Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë¤ÎÁª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤¬3Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤«¤é¤Ï»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬°ìÎÝ¼êÉôÌç¤ÇÍ£°ìÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³6ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¡£
¡¡Áª½Ð²ñ¸«¤Ç¤Ï¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ø¤Îà°¦¤¢¤ë¤¤¤¸¤êá¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£¸å¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç½Ð¾ìÁª¼ê¤¬·è¤Þ¤ëËÜÎÝÂÇ¶¥Áè¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬³Ý¤«¤ë¡£»³Àî¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¤Ä¤¤¤Î¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÌÜÅª¤âÈ¾Ê¬¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½Ð¤¿¤é¡¢¤Ç¤¹¤±¤ÉÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Èà»³ÀîÀáá¤òÁ´³«¡£ºòµ¨¤Ï·ª¸¶ÎÍÌð¤¬ÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡Ö·ª¸¶¤¬¤¹¤´¤¤¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ª¸¶¤Ï±¦ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¡¢2Æü¤Î»î¹ç¤ò16»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë·ç¾ì¡£¡Ö¤½¤³¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁá´üÉüµ¢¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£