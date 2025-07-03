¡Ö¡Ø¤¨¡¢²¶¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³ÀîÊæ¹â¤¬µå±ãÁª¼ê´ÖÅêÉ¼Áª½Ð¡¡¥Õ¥¡¡¼¥àºÆÄ´À°¤Ê¤Éº£µ¨ÉÔ¿¶·Ð¸³
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡Ê23Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡¢24Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë¤ÎÁª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤¬3Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤«¤é¤Ï»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬°ìÎÝ¼êÉôÌç¤ÇÍ£°ìÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»³Àî¤ÏÁª½Ð¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤È¡¢¡Ø¤¨¡¢²¶¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£À®ÀÓ¤¬º£Ç¯¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é²¶¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£Ê¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤Ê¤¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨2³ä5ÎÒ¡¢11ËÜÎÝÂÇ¡¢35ÂÇÅÀ¡£ÉÔ¿¶¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥àºÆÄ´À°¤â·Ð¸³¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â1·³Éüµ¢¸å¤Ï5»î¹ç¤Ç2ËÜÎÝÂÇ7ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£»³Àî¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Þ¤Ç¤ËËÍ¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁê±þ¤·¤¤À®ÀÓ¡¢¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò¡£10²¿»î¹ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤ËÁê±þ¤·¤¤À®ÀÓ¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£