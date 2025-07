2024年に大ヒットを記録した『モアナと伝説の海2』の名曲など、癒やしと元気を感じる珠玉のアイランド・ミュージックを収録したコンピレーション・アルバム『ディズニー・トロピカル・メロディー』の発売決定!

『リロ&スティッチ ザ・シリーズ』、実写版『リトル・マーメイド』『モアナと伝説の海2』『アウラニ・ディズニー・リゾート&スパ』などバラエティ豊かな珠玉のディズニーアイランド・ミュージックが収録されています☆

コンピレーション・アルバム『ディズニー・トロピカル・メロディー』

価格:3,300円(税込)

発売日:2025年8月1日(金)

品番:UWCD-1140

仕様:CD1枚組、ジュエル・ケース

先着購入者特典:クリアうちわ(ジャケットデザイン)

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社 パートナー・レーベルズ

2024年に公開された『モアナと伝説の海2』の大ヒットに続き、6月6日より劇場公開となった実写版『リロ&スティッチ』も世界中で大ヒットを記録し、両作品とも音楽も人気を集めました。

そんな海や南国を舞台に繰り広げられる作品に注目が集まる中、癒やしと元気を感じる珠玉のアイランド・ミュージックを収録したコンピレーション・アルバム『ディズニー・トロピカル・メロディー』のCD発売・デジタル配信が決定しています!

収録楽曲

自由への扉 From 『塔の上のラプンツェル』(ウクレレ・バージョン)/ ディズニー・ウクレレ *初CD化とびら開けて From 『アナと雪の女王』(ウクレレ・バージョン)/ディズニー・ウクレレ *初CD化ふしぎなマドリガル家 From 『ミラベルと魔法だらけの家』(ウクレレ・バージョン)/ ディズニー・ウクレレ *初CD化リメンバー・ミー From 『リメンバー・ミー』(ウクレレ・バージョン)/ ディズニー・ウクレレ *初CD化君がいないと From 『モンスターズ・インク』(ウクレレ・バージョン)/ ディズニー・ウクレレ *初CD化くまのプーさん From 『くまのプーさん』 (ウクレレ・バージョン) / ディズニー・ウクレレ *初CD化彼こそが海賊(ウクレレ・バージョン)/ ジェイク・シマブクロ魅惑のチキルーム (ハワイアン・バージョン) / マノアDNAアロハ・オエ (ハワイアン・バージョン) / Na Leo Pilimehanaアロハ・エ・コモ・マイ From 『リロ&スティッチ ザ・シリーズ』 / ジャンプ5アンダー・ザ・シー From 『リトル・マーメイド』 / ダヴィード・ディグス&キャストキス・ザ・ガール(アイランド・バンド リプライズ) From 『リトル・マーメイド』 / アラン・メンケン帰ってきた、本当のわたしに From 『モアナと伝説の海2』 / アウリイ・クラヴァーリョできるさ!チーフー! From 『モアナと伝説の海2』 / ドウェイン・ジョンソンビヨンド 〜越えてゆこう〜(エンドソング)From 『モアナと伝説の海2』 / アウリイ・クラヴァーリョ feat. Te Vakaメレ・ホアーラ・モク From 『アウラニ・ディズニー・リゾート&スパ』 / ケアリイ・レイシェルアウラニ、レイ・ヒワヒワ(From “10th anniversary of Aulani”) / Angela Morales, Eric Lee

これまでデジタルのみでリリースされていた『ディズニー・ウクレレ』シリーズより『塔の上のラプンツェル』の「自由への扉」、『ミラベルと魔法だらけの家』の「ふしぎなマドリガル家」など計6曲を初CD化。

ディズニーの名曲の数々を癒しの南国気分を彷彿とさせるウクレレの演奏で楽しめます。

また、南国感溢れるポップではじけるサウンドでスティッチのかわいい合いの手も入り、『リロ&スティッチ ザ・シリーズ』のテーマソング「アロハ・エ・コモ・マイ」も収録。

さらに、ディズニー音楽の巨匠アラン・メンケン氏による人気作品の実写版『リトル・マーメイド』の名曲に加えて、2024年世界中で大ヒットを記録した『モアナと伝説の海2』の名曲も3曲収録されます。

気分が高揚する、海や南国を舞台に繰り広げられる冒険を彩る壮大なミュージカル・ナンバーの数々が楽しめるアルバムです。

加えて、南国のリゾート気分を存分に感じることができる『アウラニ・ディズニー・リゾート&スパ』の音楽も2曲も収録。

バラエティ豊かな珠玉のディズニーのアイランド・ミュージックが勢ぞろいします。

先着購入者特典:クリアうちわ

先着購入者特典として、ジャケットデザインのクリアうちわをプレゼント。

「ミッキーマウス」をデザインした、この夏にぴったりのグッズです。

アルバムを聴いて、癒やしと元気、そしてリゾート気分が感じられるコンピレーション・アルバム。

2025年8月1日よりリリースされる『ディズニー・トロピカル・メロディー』の紹介でした☆

