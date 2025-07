経営者の最も創造的な知的思考のAI化の実現！サステナブル・イノベーションズ「経営戦略を構想するAIリコメンドシステム」を活用し、経営に関わる創造的思考を支援するサービス

サステナブル・イノベーションズは、新たに開発した「経営戦略を構想するAIリコメンドシステム」を活用し、経営に関わる創造的思考を支援するサービスを開始しました。

■「経営戦略を構想するAIリコメンドシステム」の概要

そもそもAIにはフレーム問題という制約があります。

そこで、同社では独自に、複雑系化した社会における経営のフレームワークHIM “Holistic Integration Model”を開発し、そのモデルを具現化する2つの辞書『Semantic Meaning Engine(SME)辞書』、『意味ネットワーク辞書』を学習させたAIエージェントシステムを開発することにしました。

以下に、このシステムの概要を列挙します。

1. 独自に開発したHIM“Holistic Integration Model”を具現化するものである

2. 自律型ではなく、対話型で「人と協創するAIシステム」である

3. インサイトや施策をリコメンドする経営に関わる創造的思考を支援するAIエージェントである

4. 『Semantic Meaning Engine(SME)辞書』、『意味ネットワーク辞書』を学習している

5. 自然な文脈で文書を生成する生成AIの機能を活かすことを設計思想としている

なお、『Semantic Meaning Engine(SME)辞書』は、経営に関わる約4,000語の用語辞書であり、『意味ネットワーク辞書』は、約1,000個のインサイト(戦略施策等)のネットワーク辞書です。

経営戦略構想〜価値提案の手順

■「経営戦略を構想するAIリコメンドシステム」の特長

このシステムは、経営管理者の以下のニーズに応えることを念頭に開発したものです。

・複雑系化した社会にあって柔軟に多面的な戦略をスピーディに構想する

・社会を俯瞰し大局的に捉えた経営を実現する

・最終個客の目線からの発想で価値を提案する

これは「経営に関わる創造的思考そのものを変革しうるAIシステム」であり、業務オペレーションを効率化する他のAIシステムとは根本的に異なるものとなります。

■「経営戦略を構想するAIリコメンドシステム」のメリット

システムのメリットを以下に列挙します。

1. 目の前のことに囚われがちな経営(限定合理性)から脱却することができる

2. 経営の暗黙知を具現化した辞書を用いて、短時間に経営戦略を生成することができる

同社のサービスは、AIリコメンドシステム“Innovation Transforming TM”をコンサルティングサービスのプラットフォームとして活用して、経営に関わる創造的思考を支援するものです。

AIが創造的思考を支援することで、新たな発想が生まれやすくなります。

■「経営戦略を構想するAIリコメンドシステム」が実現する世界と新たな社会的意義

システムで学習している『Semantic Meaning Engine(SME)辞書』、『意味ネットワーク辞書』は、その名の通り経営に関わる諸知識を定義するだけでなく“意味のネットワーク”として構築したものです。

アイデンティティが重視される社会にあっては、戦略はもはや「画一品の大量生産によって競争に打ち勝っていくための方策」ではありえません。

これからの戦略の本質は「他社に真似できない“希少性のある意味”を創造し、その有用性によって影響力を確立して社会的価値という優位性を創造するための智慧」そのものなのです。

また、このシステムは、自律型ではなく対話型で「人と協創するAIシステム」であり、自然な文脈で文書を生成する生成AIの機能を活かすことを設計思想としていることから、人間の思考をAIに置き換えようというシステムではなく、“意味的リコメンダー”として、人間の思考に寄り添い創造的思考を補佐する役割を担ったシステムとなっています。

これは、知的創造における協創者としての存在になるということに他なりません。

