「AV86」へ社名変更！About Vintage

デンマーク腕時計ブランドAbout Vintageは社名が新しく「AV86」に変わります。

今回の社名変更は、創業10周年を機に、今後の多様なサービス拡充と国際的な展開を見据え、より柔軟で革新的なブランドへ進化することを目的としています。

何かが大きく変わるわけではありませんが、同社は創業10周年を迎え、新たなステージに進む時期を迎えました。

2014年の設立以来、「人生の大切な瞬間を祝う、日常使いできる高品質な腕時計を届ける」というシンプルな理念のもと、クラシカルなデザインと確かな品質を追求してきました。

これまでに、世界各国での実店舗展開やパートナーシップ、コラボレーションを行い、刻印サービスを通じて、多くのお客様一人ひとりの特別な思い出や記念日を形にしてきました。

今後もこの理念を引き継ぎながら、新社名「AV86」のもと、より多様なサービスの拡充と国際的な展開を進め、さらなる成長を目指していきます。

これまでも変わらない時計作り。

人気モデル1844

「AV86」という名前には、About Vintageの頭文字と、創業者2人の生まれ年「86」が込められています。

この数字は私たちの原点を思い起こさせるものであり、「About Vintage」の信念をこれからも引き継いでいく意思を示しています。

ブランド名は変わっても、私たちの真髄も、時計も、その目的も変わりません。

創始者の二人

また、新社名に合わせてロゴデザインも刷新しましたが、ブランドの象徴である無限を示す「∞」のシンボルは継承しています。

この「∞」は、私たちのデザイン哲学である「時を超える(タイムレス)」を表すとともに、クラシックウォッチが時代を超えて受け継がれてきた普遍性を象徴しています。

さらに新しいロゴには、中央に縦に「AV」の文字を組み込み、ブランドの原点を示す独自のシンボルとして進化させました。

また、今回の社名変更に伴い、サービスやサポートへの影響はございません。

引き続き、日本人スタッフによる丁寧なサポートを提供します。

2025年はWWFとのパートナーシップを通じて環境保全活動を実施しましたが、今後も継続して取り組むとのことです。

また、お客様の声を反映した新作商品の展開も順次予定しており、2025年7月初旬には、テレメーター・パルスメーター・タキメーターといった多機能を備えた数量限定200本のクロノグラフ「1934 Multichron」の発売を控えています。

200本数量限定、7月発売1934 Multichron

【新旧社名】

旧社名:About Vintage(アバウト・ヴィンテージ)

新社名:AV86(エーヴィー・エイティーシックス)

【変更日】

2025年6月30日

