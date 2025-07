大ヒットドラマ「梨泰院クラス」などで知られる韓国俳優パク・ソジュンさんが、7月4日東京・表参道にオープンするフラッグシップストア「GUESS JEANS Tokyo」で行われたイベント「GUESS JEANS : THE NEXT 40 YEARS OF DENIM」に登場しました。



【写真を見る】【 パク・ソジュン 】 爽やか全開 全身ホワイトジーンズコーデで登場 「GUESS JEANS」イベント



パク・ソジュンさんは、全身ホワイトジーンズの爽やかなカジュアルスタイルで登場。“久しぶりにこうして皆様の前で素敵なイベントでお会いできて嬉しいです”と挨拶しました。





ソジュンさんは、“「GUESS JEANS」といえば、ウォッシュデニムがいろいろとありますが、久しぶりに日本の皆さんにお会いできるということで、明るく見せたいと思ってホワイトデニムを準備してみました”と説明。司会から、“とてもお似合いです”と声をかけられると、ニッコリ笑顔を見せました。





また普段のファッションについて、“どんな状況なのか、どこに行くか、誰と会うか、オケージョンによって違うと思います。友達と会う時はラフに着られる服を探したりしますし、ちょっと着飾る時はエッジをきかせたデニムを履いたりします”と明かしました。





パク・ソジュンさんに続き、韓国のラッパー・ZICOさん、GENERATIONSの佐野玲於さんも登場。佐野さんは、“日本語しゃべれます”と笑顔で話し、報道陣の笑いを誘いました。







グレーのノースリーブTシャツと、ウォッシュ加工のデニムと「GUESS」のUSAラインでコーディネートしたという佐野さんは、“(アメリカの)西海岸のテイストで加工も入ってて、自分は普遍的なものが好きで。夏っぽいスタイルを着てみました”と話し、“自分はストリートダンスをずっとやってきて、デニムは欠かせないものですし、どんな人にも気兼ねなく着用できるもの”と話し、“一緒に成長していきたいと思う存在”と「GUESS JEANS」への愛を語りました。

