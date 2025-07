価格帯別・カテゴリ別で選ぶ、料亭の贈りもの！下鴨茶寮

下鴨茶寮は、2024年7月〜8月末の販売実績をもとに、2025年お中元シーズンに向けた『お中元人気ランキング』を公開します。

下鴨茶寮

このランキングでは、「価格帯」「カテゴリ(肉・魚、アワード受賞、スイーツ 他)」「贈る相手」など、贈るシーンや用途に応じた多様な視点で集計を行い、実際に多くのお客様に選ばれたギフトを紹介しています。

◆【3,000〜5,000円台】人気ランキング

第1位|至高の昆布(3,240円 税込)

下鴨茶寮自慢の逸品。

北海道産真昆布を醤油で炊いた「下鴨昆布」と、「函館近海の希少ながごめ昆布に、ごまや山椒を加えた「昆布ふりかけ」。

二つの昆布を味比べできる、料亭のご飯のお供セットです。

縁起がよく目上の方にも喜ばれます。

第2位|料亭のご馳走 特選(3,240円 税込)

ちりめん山椒、きんぴらまぐろ、どんこ椎茸と貝柱昆布の三種を端正なギフト包装で。

第3位|料亭のご馳走「毬 - mari -」(4,644円 税込)

ちりめん山椒、牛しぐれ、きんぴらまぐろの3種詰め合わせ。

料亭の山海の味わい。

◆【5,000〜10,000円台】人気ランキング

第1位|命のお椀(6個入・6,480円 税込)

すっぽんスープの滋養を味わう一椀。

鉄分を強化した〈栄養機能食品(鉄)〉としても喜ばれています。

夏は冷やして煮凝りとしても美味。

おめでたい吉祥柄のパッケージで、ご長寿の御祝いとしても喜ばれている逸品です。

第2位|料亭のご馳走 二撰(5,184円 税込)

「ちりめん山椒」と「きんぴらまぐろ」がずっしり。

手堅く喜ばれる、お中元の定番です。

第3位|料亭のご馳走「楓 - kaede -」(5,400円 税込)

ちりめん山椒と、きんぴらまぐろと松茸昆布の三種詰め合わせ。

毎日のご飯のおともとして食卓を彩り、ご家族向けに最適です。

◆【10,000円以上】人気ランキング

第1位|糺「礼」(10,800円 税込)

下鴨神社ゆかりの料亭として、糺の森(ただすのもり)からとった銘をつけました。

鮑と松茸牛しぐれ、鰻と山椒煮、ちりめん山椒、きんぴらまぐろ、昆布ふりかけと五種の贅沢な味わいを詰めた、格式あるひと箱。

大切な節目やご挨拶に選ばれています。

第2位|鱧と旬菜の出汁しゃぶ(12,960円 税込)

京都の夏の涼、鱧の花開く出汁しゃぶ。

季節を感じる料亭の味が贈りものとして人気を博しています。

第3位|料亭のローストビーフ(12,960円 税込)

黒毛和牛のしっとりとやわらかな肉の旨み。

山椒タレや粉醤油が京都の料亭を感じる贈りものに。

