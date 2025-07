【恋喰少女】 7月3日公開

【拡大画像へ】

小学館は7月3日、カワバタオ氏のマンガ「恋喰少女」の第27話「今日はなんの日」をサンデーうぇぶりに公開した。

本作は、「次にくるマンガ大賞2025」にもノミネートされた、ラブコメ・サスペンス。女が怖い高校生、大石饗に告白してきた5人の少女。だがそのうち4人は感情を食べる「恋喰(こいばみ)」だった。

第27話では、火野がぶりと饗がデートする。今日こそ自分を好きにさせたいがぶり、だが饗の態度に振り回され、逆に彼を意識することになる。

第27話「今日はなんの日」のページ

【あらすじ】

女性を恐れる男子高校生・大石饗。 彼に突然告白してきた、5人の少女。 そのうち4人は、人間の恋愛感情を喰らう生物「恋喰(こいばみ)」。 彼女たちに恋愛感情を食べられると、二度と恋をすることができなくなってしまう。 ただ、本当の告白をした1人の気持ちを、見捨てるわけにはいかない―― 饗は覚悟を決め、5人の中から、本命の1人を見つけだすことを決意する! 脳を揺さぶる、ラブコメ・サスペンス 開幕。





(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.