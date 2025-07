ベビーカーの夏の暑さ対策！BabyKuru「べびくるクール2」

「BabyKuru(べびくる)」は、SNSで話題のファン付ベビーカーシート「べびくるクール2」、へたらない授乳クッション「べびくるナーシングピロー」をAmazonプライムデーのセール価格で2025年7月に販売します。

BabyKuru「べびくるクール2」

年々厳しさを増す夏の暑さ。

とくにベビーカーの中は地面からの熱気がこもりやすく、赤ちゃんにとっては過酷な環境です。

そんなお悩みを解決するのが、SNSで話題の「べびくるクール2」。

日本の育児用品メーカーが企画・開発した、“風が出る”新感覚のファン付きベビーカーシートが登場しました。

【Amazonプライムデー セール詳細】

Amazonプライムデー先行セール

2025年7月8日(火)0:00 〜 7月10日(木)23:59

Amazonプライムデー本セール

2025年7月11日(金)0:00 〜 7月14日(月)23:59

【セール価格】※税込

べびくるクール2

通常価格14,800円 → 10,800円(4,000円OFF)

べびくるナーシングピロー

通常価格14,800円 → 8,800円(40%OFF)

【保冷剤併用で体感温度マイナス30℃!暑さ知らずの快適空間を実現】

「べびくるクール2」は、内蔵ファンがやさしく風を循環させることで、赤ちゃんの体感温度を最大でマイナス30℃まで下げる設計。

真夏のベビーカーも、まるで木陰のような涼しさに変わります。

ファンと保冷剤の併用で体感温度マイナス30℃

【日本メーカーだからできたこだわり設計】

●夏の猛暑対策に、風量130%UP!

●保冷剤ポケットの使いやすさを改善、赤ちゃんを乗せたまま出し入れできる

●足元防水だからお手入れラクラク

●あせもになりにくい4層構造のメッシュ生地

ママの声を集めて改良したポイント

【助産師監修「へたらない授乳クッション」べびくるナーシングピローも40%OFFに】

授乳時の負担を軽減する「べびくるナーシングピロー」も、プライムデーに合わせて40%OFFで登場

【ウレタン素材だから沈み込まない】

適度な固さと高さで沈み込みすぎず、赤ちゃんの位置をキープ。

授乳のたびに姿勢を直すストレスが減り、快適さが続きます。

7万回圧縮してもそのままの形状をキープ

【ママたちの声をカタチにした授乳クッション】

●サポートベルト付きだからズレを防止

●背当てクッションで背中や腰の負担を軽減

●持ち手付きだから持ち運びラクラク

●成長に合わせてお座りクッションとしても使える

ママの声を集めて設計したポイント

【製品概要】

べびくるクール2

べびくるナーシングピロー

