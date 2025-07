TOMORROW X TOGETHER・BEOMGYUソロ曲「Take My Half」トラックプレビューを公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■BEOMGYUのソロ曲「Take My Half」トラックプレビューを皮切りに、毎日1本ずつソロ曲のMVティーザー公開!

TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUのソロ曲「Take My Half」のトラックプレビューが公開された。

TOMORROW X TOGETHERが21日にリリースする4th Album『The Star Chapter: TOGETHER』には、5人のメンバーのソロ曲が収録される。デビュー後初めて、グループのアルバムにソロ曲が収録されるということで世界中のファンの期待を集めている。さらに各ソロ曲のMVも公開される予定だ。3日0時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて公開されたBEOMGYUのソロ曲「Take My Half」トラックプレビューを皮切りに、毎日1本ずつソロ曲のMVティーザーが公開されていく。

このトラックプレビューでBEOMGYUは、広大な平原の熱気球の中で目を覚ます。外の世界は風が吹いて激しい雨が降るが、熱気球の中は静かだ。BEOMGYUはまるでその中を流浪するように、静かなひとりだけの時間を過ごす。孤独ながらも力強い眼差しが、穏やかな音楽、洗練された演出と調和して深い余韻を残す。

「Take My Half」はエモーショナルロックバラードの曲で、BEOMGYU自らもプロデュースに参加し繊細な感性が加えられた。「僕が持っているものを分かち合うことが僕が幸せになる方法」というメッセージで暖かい温もりを伝える。TOMORROW X TOGETHERは7月21日18時、4th Album『The Star Chapter: TOGETHER』をリリースする。互いに心から共感する時だけできる「名前を呼ぶこと」を通じて互いを救い世界を救うストーリーを描く。タイトル曲「Beautiful Strangers」の他、「Upside Down Kiss」「Ghost Girl」「Sunday Driver」「Dance With You」「Take My Half」「Bird of Night」「Song of the Stars」の全8曲が収録される。

