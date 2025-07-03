　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42714.16　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42563.74　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41052.85　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41023.04　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40814.99　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40218.84　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39818.94　　6日移動平均線

39762.48　　★日経平均株価3日終値

39439.43　　均衡表転換線(日足)
39384.84　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39331.92　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39086.63　　均衡表基準線(日足)
39066.23　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38942.07 　　新値三本足陰転値
38729.63　　均衡表転換線(週足)
38550.83　　25日移動平均線
37978.18　　200日移動平均線
37719.01　　均衡表雲上限(週足)
37716.83　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37640.80　　26週移動平均線
37317.48　　13週移動平均線
36934.16　　75日移動平均線
36909.62　　均衡表雲上限(日足)
36882.82　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36048.82　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35949.68　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35822.64　　均衡表基準線(週足)
35568.73　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40　　均衡表雲下限(日足)
34258.56　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33819.98　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32567.44　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32071.23　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　72.62(前日72.62)
ST.Slow(9日)　　82.61(前日82.61)

ST.Fast(13週)　 93.89(前日93.89)
ST.Slow(13週)　 93.52(前日93.52)

［2025年7月3日］

株探ニュース