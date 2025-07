お風呂の中でも外でも手軽に頭皮ケア！ハーバー研究所『頭皮スパブラシ(サンドベージュ)』

ハーバー研究所は、お風呂の中でも外でも使え、手軽に頭皮ケアができる『頭皮スパブラシ(サンドベージュ)』を、2025年7月22日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『頭皮スパブラシ(サンドベージュ)』

価格 :1,980円(税込)

ハーバー研究所は、お風呂の中でも外でも使え、手軽に頭皮ケアができる『頭皮スパブラシ(サンドベージュ)』を、2025年7月22日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売!

『頭皮スパブラシ(サンドベージュ)』は、手では落としにくい頭皮や毛穴の汚れをしっかりとオフできるシリコンタイプの頭皮用ブラシ。

気になる髪のニオイやベタつき対策にも効果的です。

ほどよい刺激で血行を促して頭皮環境を整えながら、気分もリフレッシュ。

乾いた髪にも使えるので、自宅にいながらサロンでヘッドマッサージをしてもらっているような心地よさがいつでも手軽に味わえます。

<商品特長>

◎お風呂の中でも外でも手軽に頭皮ケアができ、自宅にいながらサロンでヘッドマッサージをしてもらっているような心地よさが味わえます。

◎何度も試作を重ね、硬すぎずやわらかすぎず地肌に心地よい設計に。

シリコン素材で頭皮をやさしくケアします。

◎女性の手で握りやすいかたちとサイズにこだわりました。

すんなりフィットして軽い力でケアができます。

◎引っ掛けられるフック穴つき。

使用後フックに掛けて乾かせるので、衛生的。

[携帯に便利なポーチつき]

『頭皮スパブラシ(サンドベージュ)』

『頭皮スパブラシ(サンドベージュ)』ポーチ

<使用方法>

インバス(お風呂の中)

髪を濡らし、シャンプーを泡立てた後、頭皮スパブラシを押し当てて洗います。

ブラシの先端が細いので、手で洗うときに比べて頭皮の皮脂汚れをすっきりと落とせます。

アウトバス(お風呂の外)

スクワランや育毛剤を頭皮になじませブラシを頭皮にあて、やさしくマッサージします。

生え際や耳の後ろ、襟足など、頭皮全体のケアに役立ちます。

〈素材〉 シリコン

〈サイズ〉縦約10cm、横約7.5cm

〈カラー〉サンドベージュ 中国製 ポーチつき

※なくなり次第、終了となります。

