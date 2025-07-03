ÃæÆü¡¦¾åÎÓÀ¿ÃÎ (C)Kyodo News

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï3Æü¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡Ù¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤ò·è¤á¤ëÁª¼ê´ÖÅêÉ¼¤ÎºÇ½ª·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï5Ì¾¤¬¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ËÂ³¤¤¤ÆÁª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Ç¤âºÇÂ¿¤ÎÆÀÉ¼¤ò³ÍÆÀ¡£¿·¤¿¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ø¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï»³粼°Ë¿¥¡Êµð¿Í¡Ë¡¢£Ô.¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡ÊDeNA¡Ë¡¢µÈÀî¾°µ±¡Êµð¿Í¡Ë¡¢¾åÎÓÀ¿ÃÎ¡ÊÃæÆü¡Ë¤Î4Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£Ç¯¤Îµå±ã¤Ï¡¢7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤ÇÂè1Àï¡¢Íâ24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂè2Àï¤¬³«ºÅÍ½Äê¡£

¡¡¤³¤Î¤¢¤È¤Ï7Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï´ÆÆÄÁªÈ´¤ò´Þ¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¡£¤½¤Î¸å¡¢7·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡Ö¥×¥é¥¹¥ï¥óÅêÉ¼¡×¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Á´½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ÐÂ·¤¦¡£

¢¡ ¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼ºÇ½ª·ë²Ì¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡Û

¢§¡ãÅê¼ê¡ä


156É¼¡¡»³粼 °Ë¿¥

¢§¡ãÊá¼ê¡ä


302É¼¡¡¹ÃÈå ÂóÌé

¢§¡ã°ìÎÝ¼ê¡ä


235É¼¡¡£Ô.¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó

¢§¡ãÆóÎÝ¼ê¡ä


284É¼¡¡µÈÀî ¾°µ±

¢§¡ã»°ÎÝ¼ê¡ä


388É¼¡¡º´Æ£ µ±ÌÀ

¢§¡ãÍ··â¼ê¡ä


329É¼¡¡ÌðÌî ²íºÈ

¢§¡ã³°Ìî¼ê¡ä


388É¼¡¡¿¹²¼ æÆÂÀ


313É¼¡¡¶áËÜ ¸÷»Ê


250É¼¡¡¾åÎÓ À¿ÃÎ