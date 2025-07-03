¹âÌÚË»á¡¡Âà¾ì½èÊ¬¤Îµð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤ËÍý²ò¡Ö¾¡Éé»Õ¤È¤·¤¿¤é³ÎÇ§¤Ï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Î¸µ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË»á¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¿·µ¬Åê¹Æ¡£ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë£²Æü¤Îºå¿À¡½µð¿ÍÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤¿ËÜÎÝ¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿ºå¿À¤Î£¸²ó¤Î¹¶·â¡£Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂç»³¤¬Êü¤Ã¤¿¥´¥í¤¬¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤·¡¢µð¿ÍÍ··â¼ê¤ÎÀô¸ý¤Î¸ª¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄ·¤Í¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤ËÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¿¹²¼¤Ï»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ò½³¤Ã¤ÆËÜÎÝ¤ËÆÍÆþ¡£Àô¸ý¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆóÎÝ¼ê¡¦µÈÀî¤¬Êá¼ê¤Î¹ÃÈå¤ËÊÖµå¤·¡¢°ìÅÙ¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤ÎÈ½Äê¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÍ×µá¤·¡¢¿³È½ÃÄ¤Ë¤è¤ë¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ö¥»¡¼¥Õ¡×¡£´¿´î¤¹¤ë¿¹²¼¤ä¸×ÅÞ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢£±ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤é¤ì¤¿³Ê¹¥¤Îµð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¿³È½¤Ë¤â¤È¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢²¿»ö¤«¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¸å¤Î¹³µÄ¤È¤·¤ÆÂà¾ì½èÊ¬¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¾¡Éé»Õ¤È¤·¤¿¤é³ÎÇ§¤Ï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡£³ÎÇ§¤Ï¤·¤¿¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò´ó¤»¤¿¡£µð¿Í´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï£±£¹£·£´Ç¯¤ÎÀî¾å´ÆÆÄ°ÊÍè¡¢£µ£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂà¾ì¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï½½Ê¬Ê¬¤«¤ë¡£µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥à¥À¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¿¹²¼¤ÏÂÎ¤ò¤è¤¸¤é¤»¤Ê¤¬¤é¹ÃÈå¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ò·üÌ¿¤Ë¤«¤¤¤¯¤°¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Ï¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸åÌ£¤¬°¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¿¹²¼¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎìÅÍß¤Ê°ÕÍß¡¢Äü¤á¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡£¤½¤ì¤¬¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Ïµå»Ë¤Ë»Ä¤ë¥Û¡¼¥à¤Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤È»×¤¦¡£¿¹²¼¡¢¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£