環境にやさしい車“電気自動車”の仕組みを学び・体験！ホンダ テクニカル カレッジ 関西『環境にやさしい車“電気自動車”の仕組みを知ろう』

「ホンダ テクニカル カレッジ 関西」は、「大阪狭山市教育委員会」と共同で、市内在住・在学の小学3・4年生向けに持続可能な開発目標(SDGs)の意識向上を図るため、夏休みの課外授業『環境にやさしい車“電気自動車”の仕組みを知ろう』を2025年8月6日(水)、7日(木)の2日間に開催します。

小学5年生の社会科授業で自動車産業を学ぶ前に、環境にやさしい車“電気自動車”の仕組みを学び・体験することで、自動車の世界観を広げ、未来のクルマ社会を想像し、持続可能な開発目標(SDGs)とのつながりを理解してもらうために、大阪狭山市教育委員会と共同で課外授業を実施します。

具体的に小学校の授業では体験できないこと(ガソリン車・ハイブリッド車・電気自動車の乗り比べ、電気自動車の充電)に挑戦してもらいます。

また、四輪最高峰レース(F1)の「オラクル・レッドブル・レーシングRB21」チームのショーカーも特別展示します。

環境にやさしい車“電気自動車”の仕組みを知り、持続可能な開発目標(SDGs)を再認識するとともに、普段は見ることができないレーシングマシンを間近で見られる、親子で楽しみながら学べる夏休みの課外授業になっています。

昨年の夏休みの課外授業の様子

特別展示車 オラクル・レッドブル・レーシングRB21

■開催概要

授業内容: 『環境にやさしい車“電気自動車”の仕組みを知ろう』

〜講義、乗り比べ体験、充電体験、Q&A、F1マシンの特別展示〜

目的 : 地球温暖化の要因になっている二酸化炭素を走行中に

排出しないクルマ“電気自動車”を理解することで、

持続可能な未来社会を創り上げていくことを学ぶ。

対象 : 大阪狭山市に在住・在学の小学3・4年生とその保護者様

開催場所: ホンダ テクニカル カレッジ 関西

〒589-0012 大阪府大阪狭山市東くみの木2丁目1937番地1号

開催日時: 2025年8月6日(水)、8月7日(木)

午前の部10:00〜11:45 午後の部14:00〜15:45

参加人数: 各回10組 ※先着順

参加特典: 課外授業の修了証、Hondaグッズをプレゼント

<予約方法>※先着順

〇予約受付期間:2025年7月1日(火)10:00〜2025年7月8日(火)17:00まで

※参加対象者は、大阪狭山市に在住・在学の小学3・4年生とその保護者様。

1. 大阪狭山市教育委員会から、地域の小学校に配布されたチラシに掲載の「二次元コード」よりお申し込み。

2. 広報おおさかさやま(2025年7月号:夏休みのお出かけ特集5ページ)に掲載されている「二次元コード」からお申し込み。

■学校法人 ホンダ学園 ホンダ テクニカル カレッジ 関西

創立年: 1976年

校長 : 海沼 弘樹

所在地: 〒589-0012 大阪府大阪狭山市東くみの木2丁目1937番地1号

