スタジオジブリの名曲に加え、クラシック音楽の名作も織り交ぜた貴重なプログラム！角野隼斗 ピアノコンサート 〜ジブリパークの風にのせて2025〜

中京テレビ放送および中京テレビクリエイションは、愛・地球博記念公園 大芝生広場にて、ピアニスト・角野隼斗による特別プログラムのピアノコンサートを開催。

角野隼斗 ピアノコンサート 〜ジブリパークの風にのせて2025〜

日程 : 2025年9月7日(日)

時間 : 17:00開場 / 18:00開演 / 19:30終演(予定)

会場 : 愛・地球博記念公園 大芝生広場屋外ステージ

(愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1)

【席種・料金】

全席指定 :6,000円

親子ペアチケット:10,000円 ※2枚分の価格です。

U-25チケット :5,000円

※料金はすべて税込です。

※親子ペアチケットの子どもは、中学生以下に限ります。

年齢の確認できる身分証明書をご持参ください。

※U-25チケットをお求めの際は、年齢の確認できる身分証明書をご持参ください。

【チケット販売スケジュール】

角野隼斗オフィシャルファンクラブ「8810」先行(抽選):

2025年7月4日(金)10時から7月8日(火)23時59分まで

先行受付:2025年7月11日(金)10時から7月13日(日)23時59分まで

一般発売:2025年7月18日(金)10時から

【プレイガイド】

e+(イープラス)

※親子ペアチケットは一般発売からの受付となります。

ジブリ作品とその音楽に深い関心を寄せ、自身のYouTubeチャンネルや全国各地のコンサートでもジブリの名曲を演奏してきた角野隼斗が、ジブリパークのある愛・地球博記念公園のステージで奏でる、特別な公演となります。

公演では、スタジオジブリの名曲に加え、クラシック音楽の名作も織り交ぜた貴重なプログラムを披露します。

■ アーティストプロフィール

角野隼斗

2018年ピティナ特級グランプリ、2020年東京大学総長大賞、2021年ショパン国際ピアノ・コンクール セミファイナリスト、2025年レナード・バーンスタイン賞を受賞。

世界的なオーケストラとの共演を重ね、2024年には日本武道館で13,000人を動員。

2025年11月にはカーネギーホールおよびKアリーナ横浜での公演も予定されている。

YouTubeでは「Cateen」名義で活動し、登録者は148万人超。

Sony Classicalより発売されたアルバム『Human Universe』はゴールドディスク大賞を受賞。

ジャンルを越えた革新的なアレンジや即興演奏により、クラシック音楽の新たな魅力を幅広い世代に届け続けている。

■公演プログラム

久石 譲:映画『千と千尋の神隠し』より 組曲

久石 譲:映画『ハウルの動く城』より「人生のメリーゴーランド」

久石 譲:映画『風の谷のナウシカ』より 組曲

J.S.バッハ:パルティータ 第2番 ハ短調 BWV 826 より

フィリップ・グラス:エチュード より

角野隼斗:3つのノクターン II. After Dawn

ほか

※プログラムは変更となる場合があります。

