【スペシャルパネル「Leveling Up: How Anime, Manga, & RPGs Inspired Naoki Yoshida and FINAL FANTASY!」】 7月5日4時30分より生配信

スクウェア・エニックスは、同社が開発・運営するオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV(以下、FFXIV)」を、7月3日から7月6日までアメリカ・ロサンゼルスで開催される「Anime Expo 2025」に出展する。

7月5日4時30分からは、「FFXIV」プロデューサー兼ディレクターの吉田直樹氏がスペシャルパネル「Leveling Up: How Anime, Manga, & RPGs Inspired Naoki Yoshida and FINAL FANTASY!」に登壇予定。マンガやアニメが「ファイナルファンタジー」や吉田氏のキャリアにどのような影響を与えたのか、「FFXIV」/「ファイナルファンタジーXVI」の開発経験を振り返りながら話していくという。本パネルの様子はストリーミング配信される。

また、期間中はスタンプラリーやキャラクター作成体験、フォトスポットといったアクティビティも実施される。詳細は「Anime Expo 2025出展情報」のページで確認できる。

スペシャルパネル「Leveling Up: How Anime, Manga, & RPGs Inspired Naoki Yoshida and FINAL FANTASY!」視聴方法

□Twitch(「FFXIV」公式チャンネル)

□Twitch(Anime Expo公式チャンネル)

