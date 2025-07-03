「FF14」吉田直樹氏が「Anime Expo 2025」登壇決定。7月5日4時30分より生配信吉田氏に影響を与えたアニメ、マンガと「FF」開発経験が語られる
【スペシャルパネル「Leveling Up: How Anime, Manga, & RPGs Inspired Naoki Yoshida and FINAL FANTASY!」】 7月5日4時30分より生配信
□Twitch（「FFXIV」公式チャンネル）
(C)SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、同社が開発・運営するオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV（以下、FFXIV）」を、7月3日から7月6日までアメリカ・ロサンゼルスで開催される「Anime Expo 2025」に出展する。
7月5日4時30分からは、「FFXIV」プロデューサー兼ディレクターの吉田直樹氏がスペシャルパネル「Leveling Up: How Anime, Manga, & RPGs Inspired Naoki Yoshida and FINAL FANTASY!」に登壇予定。マンガやアニメが「ファイナルファンタジー」や吉田氏のキャリアにどのような影響を与えたのか、「FFXIV」／「ファイナルファンタジーXVI」の開発経験を振り返りながら話していくという。本パネルの様子はストリーミング配信される。
また、期間中はスタンプラリーやキャラクター作成体験、フォトスポットといったアクティビティも実施される。詳細は「Anime Expo 2025出展情報」のページで確認できる。
スペシャルパネル「Leveling Up: How Anime, Manga, & RPGs Inspired Naoki Yoshida and FINAL FANTASY!」視聴方法
□Twitch（「FFXIV」公式チャンネル）
□Twitch（Anime Expo公式チャンネル）
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