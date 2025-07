抽選でAmazonギフトカードやびっぷるグッズ当たる！BIGLOBE「びっぷる誕生祭2025『見つけてびっぷる』」

BIGLOBEは、BIGLOBE公式キャラクター「びっぷる」の誕生日を記念し、2025年7月3日(木)よりX(旧Twitter)キャンペーン「びっぷる誕生祭2025『見つけてびっぷる』」を開始します。

BIGLOBE「びっぷる誕生祭2025『見つけてびっぷる』」

・実施期間

2025年7月3日(木)10:00 〜 2025年7月15日(火)23:59

・賞品内容

びっぷるの誕生日(7月3日)にちなみ、抽選で合計73名様に以下の賞品がプレゼントされます。

A賞:Amazonギフトカード 10,000円分 (10名様)

B賞:びっぷるグッズ詰め合わせ (63名様)

※賞品はお選びいただけません。

*キャンペーンはビッグローブによる提供です。

このキャンペーンでは、「ふと気がつくと身の回りにいる」という神出鬼没な特徴を持つ「びっぷる」が、BIGLOBEが運営するWEBサイト上に、“かくれんぼ”のように登場します。

・応募方法

1. BIGLOBE公式Xアカウント(@BIGLOBE)をフォロー

2. キャンペーンの対象投稿のリプライ欄に記載の4つのWEBサイトに1体ずつ隠れている「びっぷる」を見つけ、スクリーンショットを撮影

3. 指定の「びっぷる」が写ったスクリーンショット計4枚(全4体分)を添付し、本キャンペーンの対象投稿を引用リポスト

・当選発表

2025年8月上旬頃に、当選者の方にのみBIGLOBE公式アカウントからXのダイレクトメッセージ(DM)にてご連絡します。

