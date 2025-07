みくりが池にまつわるクイズやフォトキャンペーンなど、家族で楽しめる！立山黒部アルペンルート「立山からの挑戦状！」

「立山黒部アルペンルート」は、夏休み期間限定イベント「立山からの挑戦状!」を2025年7月19日(土)〜8月17日(日)に開催します。

「立山黒部アルペンルート」は、夏休み期間限定イベント「立山からの挑戦状!」を2025年7月19日(土)〜8月17日(日)に開催。

室堂エリアで「みくりが池」にまつわるクイズやフォトキャンペーンなど、家族で挑戦して楽しめるイベントです。

【「立山からの挑戦状!」とは?】

夏でも平均気温が20度前後と涼しく過ごしやすい立山黒部アルペンルートの観光拠点「室堂エリア」で開催する「2025立山黒部・なつたび」の夏休み期間限定イベントです。

クイズや折り紙、フォトキャンペーンなどに挑戦しながら「みくりが池」や「水」をもっと身近に感じられます。

実施期間:2025年7月19日(土)〜8月17日(日)

場所 :室堂エリア

●クイズ!みくりが池の不思議

室堂エリアにある「みくりが池温泉」でクイズを見つけて回答すると、立山自然保護センターでオリジナルシールをゲットすることができます。

●ライチョウ折り紙に挑戦!

立山自然保護センター3階にてライチョウ折り紙を作ることができます。

室堂駅や立山自然保護センター、みくりが池温泉で手に入る専用用紙に、クイズでゲットしたシールや完成したライチョウ折り紙を貼れば自分だけの「みくりが池」が完成します。

室堂平・みくりが池(7月下旬)

2024年実施の様子

みくりが池完成イメージ図

【夏のひんやりグルメ情報】

室堂エリアで楽しめる2種類のソフトクリーム、「みくりが池ソフト」(室堂ターミナル・コーヒーショップ)と「ブルーベリーソフト」(みくりが池温泉)。

この夏、異なる味わいをぜひ食べ比べてみてください。

また、室堂ターミナル・コーヒーショップでは夏にぴったりの新メニュー「みくりが池ソフトのクリームソーダ」も7月中旬より販売予定です。

みくりが池ソフト(左)とブルーベリーソフト(右)

みくりが池ソフトのクリームソーダ

【立山黒部アルペンルートとは?】

中部山岳国立公園・立山にある世界有数の山岳観光ルート。

富山県の立山駅から長野県の扇沢間はケーブルカーやバス、ロープウェイなど6つの乗り物を乗り継いで移動することができ、標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を気軽に楽しむことができます。

2025年度営業期間(予定):4月15日(火)〜11月30日(日)

立山黒部アルペンルート 路線図

