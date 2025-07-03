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　「マイナビオールスターゲーム2025」（第1戦＝7月23日京セラD、第2戦＝同24日横浜）の選手間投票結果が3日、発表された。

　セ・リーグは巨人・山崎伊織投手（26）、吉川尚輝内野手（30）、中日・上林誠知外野手（29）ら9人が選出された。

　パ・リーグは西武・今井達也投手（27）、楽天のドラフト1位ルーキー・宗山塁内野手（22）ら10人が選出された。

　監督選抜は7日に発表される。最後の1人を選ぶ「プラスワン投票」の結果が出る16日にメンバーが出そろう。

　以下は一覧。※数字は選手間投票選抜回数、（　）内の数字は全選抜回数。

　【セ・リーグ】

先　発　　山崎　伊織（巨人）　156票　1（2）

捕　手　◎甲斐　拓也（巨人）　302票　2（4）

一　塁　　オースティン（DeNA）　235票　1（2）

二　塁　　吉川　尚輝（巨人）　284票　1（1）

三　塁　◎佐藤　輝明（阪神）　388票　2（4）＝1回は外野手で選出

遊　撃　◎矢野　雅哉（広島）　329票　1（1）

外　野　◎森下　翔太（阪神）　388票　1（1）

外　野　◎近本　光司（阪神）　313票　3（6）＝1回不出場（ファン投票・選手間投票での選出時）

外　野　　上林　誠知（中日）　250票　1（2）

　【パ・リーグ】

先　発　　今井　達也（西武）308票　1（3）

捕　手　◎若月　健矢（オリックス）185票　1（2）

一　塁　　山川 　穂高（ソフトバンク）154票　6（6）

二　塁　◎太田　　椋（オリックス）273票　1（2）＝1回不出場（補充選手として選出時）

三　塁　◎清宮 幸太郎（日本ハム）176票　1（2）　

遊　撃　　宗山　　塁（楽天）324票　 1（1）

外　野　◎万波 中正（日本ハム）392票　3（3）

外　野　◎西川　龍馬（オリックス）261票　1（2）＝1回不出場（補充選手として選出時）

外　野　◎渡部　聖弥（西武）230票　 1（1）

D　　H　◎レイエス（日本ハム）425票　 1（1）

　◆選手間投票　投票参加選手は12球団の支配下登録選手全員。投票の対象となる選手は各球団が選出した30人。投票方法はセ・リーグ9ポジション9人、パ・リーグ10ポジション（指名打者含む）10人に投票。外野手は、ポジションごとではなく3人記入（自チーム選手への投票も可能。「該当選手なし」と判断した場合は、未記入とする）。選出方法はセ・パ両リーグそれぞれのポジションごとの最多得票選手を、オールスターゲーム出場選手とする。ファン投票と両部門で1位選出となった場合は、2位からの繰り上げは行わず、その選手枠を監督選抜枠に移行する。