「マイナビオールスターゲーム2025」（第1戦＝7月23日京セラD、第2戦＝同24日横浜）の選手間投票結果が3日、発表された。

セ・リーグは巨人・山崎伊織投手（26）、吉川尚輝内野手（30）、中日・上林誠知外野手（29）ら9人が選出された。

パ・リーグは西武・今井達也投手（27）、楽天のドラフト1位ルーキー・宗山塁内野手（22）ら10人が選出された。

監督選抜は7日に発表される。最後の1人を選ぶ「プラスワン投票」の結果が出る16日にメンバーが出そろう。

以下は一覧。※数字は選手間投票選抜回数、（ ）内の数字は全選抜回数。

【セ・リーグ】

先 発 山崎 伊織（巨人） 156票 1（2）

捕 手 ◎甲斐 拓也（巨人） 302票 2（4）

一 塁 オースティン（DeNA） 235票 1（2）

二 塁 吉川 尚輝（巨人） 284票 1（1）

三 塁 ◎佐藤 輝明（阪神） 388票 2（4）＝1回は外野手で選出

遊 撃 ◎矢野 雅哉（広島） 329票 1（1）

外 野 ◎森下 翔太（阪神） 388票 1（1）

外 野 ◎近本 光司（阪神） 313票 3（6）＝1回不出場（ファン投票・選手間投票での選出時）

外 野 上林 誠知（中日） 250票 1（2）

【パ・リーグ】

先 発 今井 達也（西武）308票 1（3）

捕 手 ◎若月 健矢（オリックス）185票 1（2）

一 塁 山川 穂高（ソフトバンク）154票 6（6）

二 塁 ◎太田 椋（オリックス）273票 1（2）＝1回不出場（補充選手として選出時）

三 塁 ◎清宮 幸太郎（日本ハム）176票 1（2）

遊 撃 宗山 塁（楽天）324票 1（1）

外 野 ◎万波 中正（日本ハム）392票 3（3）

外 野 ◎西川 龍馬（オリックス）261票 1（2）＝1回不出場（補充選手として選出時）

外 野 ◎渡部 聖弥（西武）230票 1（1）

D H ◎レイエス（日本ハム）425票 1（1）

◆選手間投票 投票参加選手は12球団の支配下登録選手全員。投票の対象となる選手は各球団が選出した30人。投票方法はセ・リーグ9ポジション9人、パ・リーグ10ポジション（指名打者含む）10人に投票。外野手は、ポジションごとではなく3人記入（自チーム選手への投票も可能。「該当選手なし」と判断した場合は、未記入とする）。選出方法はセ・パ両リーグそれぞれのポジションごとの最多得票選手を、オールスターゲーム出場選手とする。ファン投票と両部門で1位選出となった場合は、2位からの繰り上げは行わず、その選手枠を監督選抜枠に移行する。