関西国際博覧会インドパビリオンにて 沖縄原産薬草とアーユルヴェーダハーブを展示！アーユルウェルネスリゾート沖縄

アーユルウェルネスリゾート沖縄は、関西国際博覧会にて、インド政府AYUSH省の公式招待を受け、「インドパビリオン(伝統医療セクション)」において日本初となる沖縄産薬草の国際展示を行います。

■“小さな農園”で育んだハーブが、世界へ

沖縄・やんばるの森のふもとに、一人の女性が耕し始めた小さな薬草農園「アーユルエデン農園」があります。

この農園は、アーユルヴェーダの思想に基づいて設計された、日本で唯一のリトリート施設「アーユルウェルネスリゾート&スパ Okinawa」の敷地内にあり、沖縄特有の気候と土壌、そして手作業による循環型農法のもとでハーブが育まれています。

そして今回、そのハーブたちが、関西国際博覧会「インドパビリオン(伝統医療セクション)」にて、インド政府AYUSH省の公式招待を受け展示されることが決定しました。

沖縄で育まれた薬草が、アーユルヴェーダの本場・インドの政府機関に認められ、国際舞台で紹介されるのは、日本初の快挙です。

自然療法のリゾート併設ハーブ農園

■開催概要

展示名:AYUSH India Pavilion - Traditional Medicine Herb Showcase

会期 :2025年6月29日〜7月5日

会場 :関西国際博覧会 インドパビリオン(AYUSH省エリア)

主催 :インド政府AYUSH省

協力 :アーユルウェルネスリゾート&スパ Okinawa

インドパビリオン

■展示の見どころ

インドパビリオンの会場では、以下のような展示演出や配布が予定されています。

・沖縄原産薬草とアーユルヴェーダハーブの生体展示

・各ハーブの効能を伝えるビジュアル解説シート(英語・日本語対応)

・会場を包み込む“やんばるの香り”──レモングラスなどを活用した香りの演出

これにより来場者は、薬草の香りや質感を通じて「植物の命と向き合う」体験を、五感で直感的に感じることができます。

■いのちの知恵が交差する瞬間

展示されるのは、「アーユルエデン農園」で、無農薬・手作業にて丁寧に育てられたホーリーバジルやレモングラス、モリンガなどの薬草たち。

農園では、太陽と月のリズムに合わせて植え付けと収穫が行われ、自然の摂理に寄り添う古代の農法が日常的に実践されています。

こうした営みによって生まれる香り、質感、癒しの力は、アーユルヴェーダが掲げる「自然と心身の調和」という理念と深く通じ合います。

■なぜ今、薬草や自然の知恵が見直されているのか

現代の私たちは、心や体の不調、医療への依存、環境問題など、さまざまな課題に向き合っています。

こうした背景の中で、近年あらためて注目されているのが、「自然とともに暮らす」というシンプルな考え方です。

アーユルウェルネスリゾート沖縄では、薬草を育てる農園や、スパ、食事、学びの場などを通して、「自然の力を日常に取り入れる暮らし方」を大切にしてきました。

今回の万博展示は、ただのハーブ紹介にとどまらず、医療・観光・農業といった分野をつなぐ新しいチャレンジであり、日本とインド、それぞれの文化や知恵が出会うウェルネスの交流の場であり、そして、次の世代にも伝えていきたい“自然と暮らす知恵”の共有の場と考えています。

■施設概要

アーユルウェルネスリゾート&スパ Okinawa

所在地: 沖縄県国頭郡本部町新里170-5

