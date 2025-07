第一期アンバサダー19名が就任決定！GoodBBQ

初亀は、大阪府内6つの公園でBBQができる「GoodBBQ」にて、第一期アンバサダー19名が就任したことを発表しました。

GoodBBQ

初亀は、大阪府内6つの公園でBBQができる「GoodBBQ」にて、第一期アンバサダー19名が就任したことを発表。

そのアンバサダー達の意見を取り入れ、快適に利用できるよう5つの改善案を形にしました。

▼GoodBBQアンバサダーとは

GoodBBQでは、「手ぶらで本格BBQ」というコンセプトのもと、誰もが気軽に本格的なアウトドア体験を楽しめる場を提供しています。

この魅力をより多くの方々に伝える存在として、公式アンバサダー19名を認定しました。

アンバサダーの方には、自身のライフスタイルを通して、BBQの楽しさや手軽さ、開放感といった情報から、店舗情報やイベントまで、いろいろな内容で発信。

BBQが好き、子どもとのお出かけが好き、わんちゃんが好き、そんな気持ちを持った方々と共にそれぞれの形で「手ぶらで楽しめる本格BBQ」を広めています。

【アンバサダー紹介】

★長居公園店

・シンバとティム様

・こはるママ様

・あや様

・りおまま様

・エイミー様

・ゆっぴー様

・ぎゃるまま様

こはるママ様

あや様

★山田池公園店

・choba様

https://www.instagram.com/marupeki_choba

・hiro様

https://www.instagram.com/hirooo.16

・ころたび様

https://www.instagram.com/korotabi_triplove

・mika様

https://www.instagram.com/mika_4.1

mika様

★大泉緑地店

・フードマム様

・結様

・あや様

・うみまま家様

・ボブ様

あや様(大泉緑地店)

うみまま家様

★浜寺公園店

・メルファミリー様

・nannpu様

★花園中央公園店

・どばしたくや様

▼5つの改善案について

(1) メニュー表をテーブルへ掲示

※単品メニューを机にも表記してわかりやすくなりました!

メニュー表をテーブルへ掲示

(2) 虫よけ対策グッズの販売

※蚊取線香の販売・レンタルあり

蚊取線香の販売・レンタル

(3) わんちゃん用おもちゃの販売

※わんちゃんと一緒に楽しめるおもちゃをセレクトしました。

わんちゃん用おもちゃ

(4) 子ども用いすのレンタル

※子どもさんの座れる椅子も登場♪写真はイメージ写真です。

子ども用いす

(5) 暑さ対策グッズの販売 ※暑さ対策グッズの種類充実

暑さ対策グッズ

▼GoodBBQについて

★GoodBBQ浜寺公園店

・所在地 : 〒592-8346 大阪府堺市西区浜寺公園町4丁目

・電話番号 : 080-4978-6456

・営業時間 : 10:00〜17:00

・予約受付時間: 10:00〜17:00(定休日を除く)

・特徴 : 最大280席

広々とした空間でBBQとカフェも楽しめます☆

ワンちゃんも連れてご入場できます。

GoodBBQ浜寺公園店

★GoodBBQ長居公園店

・所在地 : 〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1

・電話番号 : 06-6698-3408

・営業時間 : 火〜日 10:00〜17:00/18:00〜21:00(要予約)

・定休日 : 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日が定休日となります)

事前予約で、ナイター利用の場合のみ18:00〜21:00まで

・予約受付時間: 10:00〜16:00 変更・キャンセルのご連絡も含む(定休日を除く)

・利用時間 : 10:00〜13:00・14:00〜17:00・18:00〜21:00(1枠3時間)

・特徴 : GoodBBQ長居はグループの中でも大人気店!

週末にはナイトBBQも楽しめる園内には、ヤンマースタジアムや

植物園など多数の施設がある自然とスポーツが融合した公園。

企業様やイベント後の懇親会など収容人数300名のため

大人数も大歓迎です。

GoodBBQ長居公園店

★GoodBBQ花園中央公園店

・所在地 : 〒578-0923 大阪府東大阪市松原南2-7-21 ドリーム21前

・電話番号 : 070-1850-1746

・営業時間 : 火曜〜日曜 10:00〜16:00

・定休日 : ドリーム21と同じになります。

・予約受付時間: 10:00〜16:00(定休日を除く)

・利用時間 : 10:30〜13:00・13:30〜16:00(2時間半1枠)

・特徴 : 「ラグビーの町」東大阪!

花園中央公園内のワンちゃんOKなBBQ場!

手ぶらで来られるから一日公園をエンジョイ!

公園内には子供達が楽しめる施設だけでなく

ドッグランや流れの広場で水遊びも出来て、

近くにはプラネタリウムなどもあり大人から子供まで

一日存分に楽しめます!

GoodBBQ花園中央公園店

★GoodBBQ服部緑地バーベックマルシェ店

・所在地 : 〒561-0873 大阪府豊中市服部緑地1-1

・電話番号 : 06-6865-6066

・営業時間 : 10:00〜16:30

※定休日 : 火曜日

・予約受付時間: 10:00〜16:00(定休日は除く)

・利用時間 : 10:00〜16:30(3時間1枠)

・特徴 : 大阪府豊中市にある公園。

東京ドーム33個分の広大な敷地には

緑豊かな自然に加え家族で遊べるスポットが盛りだくさん。

日本の都市公園100選や日本の歴史公園100選に選出される

大人気公園。

当BBQ場は最大500名収容で行楽、遠足、

打ち上げなど様々なシーズンで楽しめます。

GoodBBQ服部緑地バーベックマルシェ店

★GoodBBQ大泉緑地店

・所在地 : 〒591-8012 大阪府堺市北区金岡町128

・電話番号 : 050-5212-8846

・営業時間 : 月・水〜日 10:00〜17:00

・予約受付時間: 9:00〜17:00(定休日を除く)

・利用時間 : 10:00〜13:00・14:00〜17:00(3時間1枠)

・特徴 : 自然豊かな公園で手軽に本格的にバーベキューが楽しめる

GoodBBQ大泉緑地公園には四季を彩る200種類、32万本の花木、

子供向けの遊具がたくさんあって家族連れに大人気!

石の大型滑り台が人気NO.1!家族や友人と一日中遊び尽くそう。

芝生や泉、豊富な遊具で子どもから大人まで一日中遊べる公園!

大泉緑地でバーベキュー。

木々に囲まれたバーベキュースペースです。

木かげや吹き抜ける気持ちいい風の中食べるお肉は格別です!

お友達やご家族、お連れ様と思う存分楽しめます!

公園には大きな滑り台など、子どもから大人まで

一日中遊べる遊具が盛りだくさん。

また自然も豊かで

芝生や泉に囲まれ景色もきれいな清々しい公園です。

GoodBBQ大泉緑地店

★GoodBBQ山田池公園店

・所在地 : 〒573-0168 大阪府枚方市山田池1-1

・電話番号 : 050-5213-8695

・営業時間 : 月・木〜日 10:00〜17:00(火・水曜日定休日)

・予約受付時間: 9:30〜16:00(定休日を除く)(当日利用は12時迄)

・利用時間 : 【10:00〜13:00】【14:00〜17:00】 (3時間1枠)

・特徴 : 山田池公園は自然にあふれ、春夏秋冬それぞれの花、植物が咲き

秋には紅葉を楽しめる。

季節をより身近に感じることができ、アウトドア好きも自然好きも満足!枚方八景「山田池の月」は

水面に輝く幽玄の世界。

素敵な公園にあるGoodBBQは舗装され

雨でも楽しめてファミリーにも大人気!

手軽で本格的なBBQを楽しんだ後は公園の遊具や川での水遊びで

終日エンジョイ!

公園内には遊具がたくさん。

川も流れているため、

夏場は水遊びも可能です。

ご家族で、友達同士など一日中遊び尽くせる公園です。

GoodBBQ山田池公園店

