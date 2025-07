三菱電機、三菱電機ソフトウエアによる導入事例講演！トゥービーソフトジャパン プライベートセミナー2025

トゥービーソフトジャパンは、フロントエンドに特化したローコード開発プラットフォーム「NEXACRO」の進化がわかる!プライベートセミナー〜AIアシスタントとローコード開発で変わる 次世代UI/UX開発〜を2025年7月16日に秋葉原UDXにて開催します。

トゥービーソフトジャパン プライベートセミナー2025

日時: 2025年7月16日(水)15:00〜17:00

会場: 秋葉原UDX GALLERY NEXT-3

費用: 無料(事前登録制)

トゥービーソフトジャパンは、フロントエンドに特化したローコード開発プラットフォーム「NEXACRO」の進化がわかる!プライベートセミナー〜AIアシスタントとローコード開発で変わる 次世代UI/UX開発〜を2025年7月16日に秋葉原UDXにて開催。

今回は導入事例講演として、三菱電機株式会社様、三菱電機ソフトウエアにご登壇いただき、NEXACROをご採用いただいた背景、経緯や実際のプロジェクトにおけるNEXACROの活用ポイント、および、そこから得られた成果について詳しく語られます。

AI時代のUI/UXデザイン、開発効率化への課題を抱える方にとって、大きなヒントが得られる講演です。

「NEXACROの最新デモンストレーション」も実施します。

