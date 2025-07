13週目(7/7〜7/11)商談会・セミナーの開催！EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラム

マレーシアパビリオンでは万博期間中、毎週マレーシアの企業を日本や世界中の潜在的なパートナー、投資家、ディストリビューターと結びつけるビジネスマッチングセッションを開催します。

EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラム

マレーシアパビリオンでは万博期間中、毎週マレーシアの企業を日本や世界中の潜在的なパートナー、投資家、ディストリビューターと結びつけるビジネスマッチングセッションを開催。

これには、F&B(食品・飲料)、E&E(電子機器)、テクノロジー、エネルギー、ハラルなど、多岐にわたる業界からマレーシア政府が厳選したマレーシア企業が26週間にわたり参加します。

新しい市場を探索したり、高い成長可能性を持つ企業に投資したり、戦略的提携を結んだりしたい場合、このイベントは同じ志を持つプロフェッショナルとの出会いの絶好の機会です。

万博開催13週目は、2つのプログラムを実施します。

※すべてのプログラムにおいて、参加できる方には万博入場チケットを提供します。

【1. ビジネスマッチング商談会】

商談会には、建築、エンジニアリング、都市開発、デジタルソリューション、交通、建設資材、消費者サービスなど、幅広い分野から優れたマレーシア企業が参加します。

各企業は、革新的な建築設計、道路舗装技術、統合型プロジェクトマネジメント、ITシステム開発、スマートシティ構想、持続可能な建設資材、オンデマンド型サービスなど、それぞれの専門分野における高度な技術や実績を紹介します。

イベントは、日本企業の皆様にとって、東南アジアの成長市場への参入、新たなビジネスパートナーの発掘、先進的ソリューションの導入といった貴重な機会となります。

建設・都市開発・DX・物流・消費者向けサービスなどに携わる企業様にとって、戦略的な交流と連携を実現する絶好の場となることでしょう。

■日時 :2025年7月8日(火) 10:00〜18:00

■場所 :マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

■参加費:無料

【2. セミナー:未来都市に向けたマレーシアのインフラ戦略:塗料から鉄道・交通・水インフラまで】

セミナーでは、マレーシアにおける建設・インフラ分野の最前線で活躍する企業による最新の取り組みを紹介します。

初回のセッションでは、塗料・建築資材業界で豊富な実績を持つKung Fuu Paintによる、装飾塗料や防護塗料、関連資材に関する多様な製品と現場ニーズへの対応を紹介します。

続くセッションでは、非金属構造材STARBARSを開発するCRT Manufacturing、持続可能な水管理に取り組むRPM Engineers、そして交通や鉄道分野で国際的に評価されるHSS Engineering、AECOM、Perunding Atur Trafikが登壇し、それぞれの専門性を活かしたプロジェクト事例や、ISO認証を取得した品質・環境への配慮、最新技術の導入による課題解決のアプローチを紹介します。

都市インフラやスマートシティの未来を見据えた実践的な知見に触れる機会として、ぜひ参加してください。

■日時 :7月10日(木) 10:00~16:00

■場所 :マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

■参加費:無料

【EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラムとは】

マレーシアパビリオン ビジネスプログラム01

▼マレーシアパビリオンの場所▼

東ゲート近くの「エンパワーリングゾーン」内

パビリオンマップ

マレーシアパビリオン ビジネスプログラム02

