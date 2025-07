恐竜の知識や歴史を遊びながら学べる！ジオジャパン「DINO MUSEUM(ディノミュージアム)」

ジオジャパンは、恐竜の知識や歴史を遊びながら学べるボードゲーム『DINO MUSEUM(ディノミュージアム)』の販売を2025年7月8日(火)より開始します。

ジオジャパン「DINO MUSEUM(ディノミュージアム)」

【商品概要】

◆商品名 : DINO MUSEUM(ディノミュージアム)

ジオジャパンは、恐竜の知識や歴史を遊びながら学べるボードゲーム『DINO MUSEUM(ディノミュージアム)』の販売を2025年7月8日(火)より開始。

「恐竜ならではの面白さがたっぷりつまった、ボードゲームを作りたい」というコンセプトからプロジェクトがスタートし、2年の開発期間を経て『DINO MUSEUM』がついに発売です。

「興味と発見につながる新しい恐竜ゲーム」は子どもだけではなく、大人も楽しめるボードゲームです。

みんなで恐竜を囲んでワイワイ盛り上がっているうちに、少し世界の見え方が変わってくる、そんな想いを込めて制作に取り掛かりました。

カードをめくるたびに、時間も国境も飛び越えてどんどん想像が広がる…そんなワクワクするような恐竜の世界を楽しめます。

『DINO MUSEUM』は、好きな恐竜を獲得して自分だけの恐竜展を開いていくカードゲームです。

自分の手番になったら「恐竜カードを獲得するか、恐竜展を開くか」どちらかを選ぶだけ。

恐竜展のテーマによって得点が異なり、合計得点を一番高くすることを目指します。

開催しやすいテーマでたくさん開いたり、もしくは得点が高いテーマを狙ったり、、、狙いすぎて他の人にテーマカードが取られてしまう可能性もあり、悩まされます。

他のプレイヤーのカードも見ながら、次に取る恐竜カードや開催したいテーマカードを考えたり、時には自分の好きな恐竜が出てきて無条件に欲しくなったり、シンプルなルールの中で葛藤を感じられるゲームになっています。

他にはない唯一無二の迫力ある恐竜カードは恐竜くん直筆!

テーマカードも実際に開かれているかのようなポスターデザインに仕上げたダイナミックなアートワークがゲームを盛り上げます!

【博物館の館長になって、自分だけのテーマで恐竜展をひらこう!】

博物館の館長になって、他では出来ないような自分だけの恐竜展を開催しよう!肉食恐竜やアメリカ大陸に生息していた恐竜だけを集めた展示にするもよし、歯がない恐竜や色が分かっている恐竜だけを集めた珍しい展示にするもよし。

色んなテーマの展示をたくさん開催してポイントを稼ごう!子どもから大人まで楽しめて、恐竜の知識が学べる知育カードゲームです。

