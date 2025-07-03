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The reaction to our new third kit with adidas has been special, but the launch video contained a scene that could inadvertently cause offence. We apologise for that. We¡Çve removed the scene from the film to make sure that as many fans as possible can enjoy it.— Newcastle United (@NUFC) July 1, 2025