¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬1Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@NUFC)¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò½ä¤ë¡È°°Æü´úÌäÂê¡É¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£

¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÏÆ±Æü¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¡£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë°°Æü´ú¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£

¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤È¤Î¿·¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¶Á¤Ï³ÊÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢È¯É½±ÇÁü¤Ë°Õ¿Þ¤»¤ºÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À­¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Åö³º¥·¡¼¥ó¤òºï½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£

¡¡´Ú¹ñ¤ÎÂç³Ø¶µ¼ø¤ÇÈ¿Æü³èÆ°²È¤Î¥½¡¦¥®¥ç¥ó¥É¥¯»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@seokyoungduk)¤ÇÅö³º¥·¡¼¥ó¤Î²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÊÔ½¸Á°¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬°°Æü´ú¤Ë»÷¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ú¤ò·Ç¤²¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ïº£·îËö¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ç´Ú¹ñ¤È¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î°°Æü´ú¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤Ï°ìÁØ¤ÎÈóÆñ¤ò¾·¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë

서경덕(@seokyoungduk)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ