Windows Latestは7月2日(現地時間)、「Windows 11 Notepad's rich text formatting (markdown) is now available」において、マークダウン形式をサポートした新バージョンのメモ帳が、Windows Insider Programの参加者以外でも利用可能になったと伝えた。対象のユーザーは、Microsoft Store経由でメモ帳(Windows Notepad)を更新することで、マークダウン形式が有効化できるという。Windows 11 Notepad's rich text formatting (markdown) is now available