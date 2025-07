SiK-K出演決定！ASIAN HIPHOP CONNECTION“AH1”

AH1実行委員会は、日本・アジア各国の人気アーティストが集結する、日本最大規模のヒップホップフェス「ASIAN HIPHOP CONNECTION“AH1”」を、2025年8月31日(日)に愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo) 野外特設ステージにて開催します。

ASIAN HIPHOP CONNECTION“AH1”

開催日時 : 2025年8月31日(日)

OPEN 8:30/START 9:30/CLOSE 20:30

会場 : 愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)

多目的広場野外特設ステージ

(愛知県常滑市セントレア5-10-1)

アクセス : 名鉄空港線 中部国際空港駅 徒歩10分

主催 : AH1実行委員会

<出演者>

YZERR/Benjazzy/Candee/Charlu/DADA/Eric.B.Jr/eyden/FIIXD/G-k.i.d/HAON/JAKEN/Joe Flizzow/KOMOREBI/MaRI/MC TYSON/百足/pH-1/PLAYSSON/SALU/Sik-K/SugarGoose/Tokyo Young Vision/Tiji Jojo/Watson/YOU THUG/Zeebra/1MILL/DJ RYOW & FRIENDS and more..

※今後の出演アーティストは4弾、5弾にて発表!

<チケット>

楽天チケットにて超特別先行チケット独占販売中!

第3弾出演アーティストが決定!

総勢約30組のアーティストが出演予定ですが、今回第3弾出演アーティストが決定しました!

第1弾、第2弾では、YZERR、Tiji Jojoなど元BADHOPメンバーをはじめ、MC TYSON、Tokyo Young Vision、Eric.B.JrやDADA、Watsonといった人気のアーティスト、レジェンドラッパーZeebraなど幅広いアーティストの出演を発表!

そして第3弾は、アジア各国で人気のヒップホップアーティストの出演が決定!

アジア各国で活躍するアーティストの出演は、「AH1」の理念そのもの。

アジア32カ国を横断する現代のシルクロードを目指して計画されているアジアハイウェイの路線の1つであるアジアハイウェイ1号線(AH1)が日本の東京を起点とし、韓国、北朝鮮、中国、ベトナム、カンボジア、タイ、ミャンマー、インド、バングラデシュ、パキスタン、アフガニスタン、イランを経由してトルコまでを繋いでいる事から、我々もこの国を超えてアジアを繋ぐ「ASIAN HIGHWAY」のように日本からアジアのヒップホップが繋がり、世界に日本のヒップホップを発信して行く道標となることをイメージした、フェスこそ「AH1」なんです。

2023年、2024年と過去2回の「AH1」でも、アジア各国で活躍するヒップアーティストが出演。

Loopy (韓国)、SUBOI (ベトナム)、THAITANIUM (タイ)、頑童MJ116 (台北) などが会場を沸かせました!

そして、2025年の今回は…

【第3弾!海外アーティスト】

SiK-K(韓国)

Instagramのフォロワー数は60万人以上!

歌うようなラップスタイルで韓国のヒップホップシーンを代表するラッパー。

「KCON 2018 JAPAN」に出演し、m-floや向井太一とコラボするなど、日本でも注目度が高まっています。

HAON(韓国)

韓国で圧倒的な人気を誇る高校生ラップ・サバイバル番組「高等ラッパー」で、2018年に開催された「高等ラッパー2」で優勝を飾り、一躍脚光を浴びたラッパー。

「韓国ヒップホップアワード2019」では、新人賞を受賞。

pH-1(韓国)

デビュー曲「Wavy」で韓国ヒップホップ新人賞を受賞。

ゲスの極み乙女のメンバー川谷絵音を中心に活動するロックバンド「indigo la End」や日本の8人組グループ「ONE OR EIGHT」とのコラボが話題のラッパー。

Joe Flizzow(マレーシア)

マレーシアHIPHOP界の大御所ラッパー。

ワールドミュージックアワードなど数々の賞にノミネートされ、大ヒットとなった「Apa Khabar」が代表曲。

1MILL(タイ)

Instagramのフォロワー数は75万人以上!

ヒップホップの本場アメリカも認める才能をもつ、タイの東北地方出身のラッパー。

若者を中心に人気を誇り、数々のヒット曲を生み出し、YouTubeでは数億回再生を記録。

FIIXD(タイ)

高いスキルとメロディアスなフロウで、タイ・ヒップホップシーンの人気ラッパー。

Rolling Loud Thailandのアンバサダーとしても知られ、アジア全域で活動。

地元バンコクでのイベントを主催するなど、積極的にシーンを盛り上げています。

「AH1」では、アジア各国で活躍するアーティストが国の垣根を越えて共演!

日本を含むアジアのヒップホップアーティストが一堂に会するフェスは、他にはありません。

第4弾、5弾と続く今後の出演アーティスト発表をご期待ください。

【KIDS DREAM PROJECT】

「AH1」会場内にて子供たちが“本物”から学ぶストリートカルチャーの文化を無料で体験できるスペースを設け、子供たちの未来を創るビジョンを描いています。

KDP開催告知

今回そのkidsエリア内のドリームステージにて子供たちに大人気のアーティスト「ピラフ星人」の出演が決定!

【ピラフ星人】

子供たちに絶大な人気誇る!北海道出身のZ世代ラッパー

先日、北海道のエスコンフィールドHOKKAIDOで始球式を行った大注目のアーティスト。

TikTokのフォロワー数は75万人以上!

YouTubeに投稿された「ピラピー」の再生回数は1100万回以上!

ユーモラスでポップなリリック、独特の間やリズムを織り交ぜたフロウで注目を集めており、2024年10月にリリースした「ピラピー」はTikTok楽曲チャートで1位、同年12月にリリースした「Knock Knock」はBillboard JAPANのTop User Generated Songsにチャートインするなど、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの若手ラッパーです。

