林技研は、絶滅危惧II類に指定されている希少植物「イヌトウキ」の研究・開発を通じて、犬・猫における腎臓疾患への有用性を明らかにし、同成分を用いたペット用健康サプリメントを開発・販売しています。

『Medical Science Digest』7月号

今回、本研究成果が臨床医向け専門誌『メディカル・サイエンス・ダイジェスト(Medical Science Digest)』2025年7月号(6月20日発売)の特集「未病医療の展望」に掲載されました。

該研究は第31回日本未病学会学術総会でも発表され大きな反響を呼び、その後、書籍『猫の腎臓病が治った!〜不治の病を治した奇跡のイヌトウキ〜』を刊行。

2025年4月にはAmazonランキング1位を獲得するなど、獣医師や飼い主をはじめ多くの方々から注目を集めています。

■掲載記事タイトル:「イヌトウキの腎機能作用解析」

この記事では、開発の背景から研究プロセス、数値的な効果実証、反響に至るまでを詳細に紹介しています。

著者である林自身が腎疾患から回復した経験をもとに、主要成分「YN-1(イソエポキシプテリキン)」の機能性を研究。

ヒト向けサプリメントの開発および自社サロンでの治験を経て、動物向け製品の研究へと発展しました。

展示会「ビューティーワールドジャパン2023」出展時の飼い主からの声をきっかけに猫の腎臓疾患市場に可能性を見出し、獣医師との連携による研究を推進。

ペット用サプリメントとして83%の改善率を記録し、日本未病学会での発表・書籍刊行へとつながり、今回の掲載に至りました。

記事内には、改善事例や実際のペットの写真も掲載されており、臨床現場における参考資料としても活用できます。

■『Medical Science Digest』について

『Medical Science Digest』は、日々変化する生命医科学の中で臨床医に真に必要とされるエッセンスを厳選し、短時間で情報収集ができる月刊誌です。

発行元 :ニュー・サイエンス社

発行形態 :月刊(毎月20日)

7月号特集:「未病医療の展望」

■関連情報

▼書籍『猫の腎臓病が治った!〜不治の病を治した奇跡のイヌトウキ〜』

著者 :林 基弘

発売日 :2025年6月20日(紙書籍)

出版社 :Laule’a出版

判型 :A5判ハードカバー(166ページ)

価格 :3,850円(税込)

※書は書店販売はされておりません。

▼電子書籍

形式: Kindle版(162ページ)

価格: 1,500円(税込)

■著者プロフィール

林 基弘(はやし もとひろ)

1969年生まれ。

林技研株式会社 代表取締役、美容カイロサロン「Ulyseeed」院長(東京本院・大阪分院)、ハワイ国際大学 客員准教授。

建築技術者から健康分野に転身し、自身の腎疾患体験をもとに「イヌトウキ」の可能性を信じ、ヒト・動物双方に向けた研究と製品開発に従事。

YouTube『脱ダイエット塾』(登録者数23,000人)運営。

