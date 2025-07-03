¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤ß¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡Ä¡×21ºÐ¥Û¡¼¥×¤Î¶¯¤¤³Ð¸ç¡£142¥¥ã¥Ã¥×¤Î38ºÐ¤Ï²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¡©¡ÚFCÅìµþ¡¿E-1¡Û
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï£··î£³Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÅì¥¢¥¸¥¢E-£±Áª¼ê¸¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï£¸Æü¤Ë¹á¹Á¡¢12Æü¤ËÃæ¹ñ¡¢15Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤áÁ´°÷¤¬¹ñÆâÁÈ¤Ç¡¢½é¾·½¸¤Ï12¿Í¡£16°Ì¤ËÄÀ¤àFCÅìµþ¤«¤é¤ÏÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤ÈÉ¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤â¤ËÀè·î¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ª¡Ê£³¼¡¡ËÍ½Áª¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÁª½Ð¤À¡£
¡¡ºÆ¤Ó¤ÎÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÅöÁ³¡¢µ¤¹ç½½Ê¬¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î£··î£µÆü¤ËFCÅìµþ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÎ×¤àÇð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¤¬¤¢¤ë¡£J£±»ÄÎ±¤ØÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÀï¤¤¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢£²¿Í¤Ï¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤¬¸ø³«¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëE-£±Áª¼ê¸¢¡ª¹ñÆâÁÈ26¿Í¤ÇÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
Ä¹Í§
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î3¼¡Í½Áª¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎËÜÂç²ñ³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ1Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»î¹ç¤Î»ý¤Ä°ÕÌ£¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åì¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Î¹ñ¤¬Áê¼ê¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¤ò¤Ë¤é¤ó¤À¶¯ÅÙ¤äÀï¤¤Êý¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£½µËö¤Ë¹µ¤¨¤¿»î¹ç¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
É¶ÀÑÅÄ
¡ÖÁ°²ó¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Áª¤Ð¤ì¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Á¤È¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤Æ½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ï²ù¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¹çÎ®½éÆü¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤ß¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÇÂçÀÚ¤Ê»î¹ç¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÎý½¬¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢ÎÉ¤¤Î®¤ì¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡142¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë38ºÐ¤ÎÅ´¿Í¤È¡¢Àè·î¤ËµÇ°¤¹¤Ù¤½é¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤À21ºÐ¤Î¥Û¡¼¥×¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤¤·Á¤Ç¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¹çÎ®¤Ç¤¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤áÁ´°÷¤¬¹ñÆâÁÈ¤Ç¡¢½é¾·½¸¤Ï12¿Í¡£16°Ì¤ËÄÀ¤àFCÅìµþ¤«¤é¤ÏÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤ÈÉ¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤â¤ËÀè·î¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ª¡Ê£³¼¡¡ËÍ½Áª¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÁª½Ð¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëE-£±Áª¼ê¸¢¡ª¹ñÆâÁÈ26¿Í¤ÇÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
Ä¹Í§
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î3¼¡Í½Áª¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎËÜÂç²ñ³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ1Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»î¹ç¤Î»ý¤Ä°ÕÌ£¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åì¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Î¹ñ¤¬Áê¼ê¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¤ò¤Ë¤é¤ó¤À¶¯ÅÙ¤äÀï¤¤Êý¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£½µËö¤Ë¹µ¤¨¤¿»î¹ç¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
É¶ÀÑÅÄ
¡ÖÁ°²ó¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Áª¤Ð¤ì¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Á¤È¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤Æ½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ï²ù¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¹çÎ®½éÆü¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤ß¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÇÂçÀÚ¤Ê»î¹ç¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÎý½¬¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢ÎÉ¤¤Î®¤ì¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡142¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë38ºÐ¤ÎÅ´¿Í¤È¡¢Àè·î¤ËµÇ°¤¹¤Ù¤½é¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤À21ºÐ¤Î¥Û¡¼¥×¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤¤·Á¤Ç¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¹çÎ®¤Ç¤¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô