日本サッカー協会は3日、東アジアNo.1を決める大会、東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会に臨む代表メンバー26人を発表した。今大会はFIFA国際Aマッチデー期間外の開催となるため欧州組の招集は見送られ、国内リーグで活躍する選手のみ選考された。

「我々は日本代表として優勝、連覇というところ目指して大会に挑みたい」と意気込みを述べた森保一監督(56)。全て国内から召集した26人の代表選手に向けて「Jリーグを代表して今回、日本代表ということでプレーをしてもらいますので、Jリーグそして国内の選手の誇りを持って戦いに挑んでもらいたい」とエールを送った。

今大会は8日間で3試合を戦うハードスケジュールだが、「選手たちとともに日程も厳しい戦いになりますが、個々の成長とチームの成長が得られるようにまた日本代表の底上げができるようにチーム一丸となって頑張っていきたい」と、力を込めた。

東アジアE-1サッカー選手権には、日本、中国、韓国、、ホンコン・チャイナの4チームが出場し、総当たり戦で順位を決める。日本は過去2回(2013年、22年)の優勝を誇り3年ぶりの栄冠を目指し今大会に挑む。7月7日から16日にかけて韓国で開催され、日本代表は7月8日にホンコン・チャイナ代表、7月12日に中国代表、そして最終戦となる7月15日には開催国である韓国代表と対戦する。

【東アジアE1サッカー選手権 日程】

7月8日 日本代表(FIFAランク15位) VS ホンコン・チャイナ(同153位)

7月12日 日本代表(FIFAランク15位) VS 中国(同94位)

7月15日 日本代表(FIFAランク15位) VS 韓国(同23位)

【代表メンバー(一覧)】

■GK

早川友基(鹿島アントラーズ)※初招集

大迫敬介(サンフレッチェ広島)

ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾(名古屋グランパス)※初招集

■DF

長友佑都(FC東京)

植田直通(鹿島アントラーズ)

荒木隼人(サンフレッチェ広島)

古賀太陽(柏レイソル)

安藤智哉 (アビスパ福岡)※初招集

綱島悠斗 (東京ヴェルディ)※初招集

■MF/FW

稲垣祥(名古屋グランパス)

ジャーメイン良(サンフレッチェ広島)※初招集

川辺駿(サンフレッチェ広島)

西村拓真(FC町田ゼルビア)

相馬勇紀 (FC町田ゼルビア)

垣田裕暉(柏レイソル)※初招集

久保藤次郎 (柏レイソル)※初招集

宮代大聖(ヴィッセル神戸)※初招集

山田新(川崎フロンターレ)※初招集

川粼颯太(京都サンガFC)

細谷真大(柏レイソル)

望月ヘンリー海輝(FC町田ゼルビア)

中村草太(サンフレッチェ広島)※初招集

宇野禅斗(清水エスパルス)※初招集

俵積田晃太(FC東京)

大関友翔(川崎フロンターレ)※初招集

佐藤龍之介(ファジアーノ岡山)