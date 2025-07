【CAPCOM JUNE SALE】 セール期間:~7月16日まで ※商品によって対象ハード及びセール期間が異なります

カプコンは、オンラインストア「PlayStation Store」、「Xbox Games Store」、「Steam」ほかにて「CAPCOM JUNE SALE」を開催している。

本セールでは同社の対象ダウンロードタイトルが最大88%オフの特別価格で販売されている。ラインナップには「モンスターハンターワイルズ」が最大20%OFFでセールに初登場。

また「PlayStation Store」では、「デビル メイ クライ」、「ロックマン」、「デッドライジング」シリーズや「Capcom Arcade 2nd Stadium」の追加タイトルなどをセールラインアップに追加された。

さらにApp StoreとGoogle Play ストアでもセールを実施している。

セール対象タイトル(一部)

「モンスターハンターワイルズ」(ゲーム本編)

・Steam Store

セール期間:~7月11日1時59分まで

通常価格:9,900円

セール価格:7,920円(20%オフ)

□「Steam」の「モンスターハンターワイルズ」

・Xbox Games Store

セール期間:~7月11日18時59分まで

通常価格:9,900円

セール価格:7,920円(20%オフ)

□「Xbox Games Store」の「モンスターハンターワイルズ」

「モンスターハンターワイルズ デラックスエディション」(ゲーム本編+デラックスパック)

・Steam Store

セール期間:~7月11日1時59分まで

通常価格:11,900円

セール価格:9,520円(20%オフ)

□「Steam」の「モンスターハンターワイルズ」(ゲーム本編+デラックスパック)

・Xbox Games Store

セール期間:~7月11日18時59分まで

通常価格:11,900円

セール価格:9,520円(20%オフ)

□「Xbox Games Store」の「モンスターハンターワイルズ」(ゲーム本編+デラックスパック)

「モンスターハンターワイルズ プレミアムデラックスエディション」(ゲーム本編+DLCパック3種+プレミアム特典)

・Steam Store

セール期間:~7月11日1時59分まで

通常価格:13,900円

セール価格:11,815円(15%オフ)

□「Steam」の「モンスターハンターワイルズ プレミアムデラックスエディション」(ゲーム本編+DLCパック3種+プレミアム特典)

・Xbox Games Store

セール期間:~7月11日18時59分まで

通常価格:13,900円

セール価格:11,815円(15%オフ)

□「Xbox Games Store」の「モンスターハンターワイルズ プレミアムデラックスエディション」(ゲーム本編+DLCパック3種+プレミアム特典)

PS5「デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション」(ゲーム本編)

セール期間:~7月16日23時59分まで

通常価格:3,990円

セール価格:997円(75%オフ)

□「PlayStation Store」の「デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション」(ゲーム本編)

PS4「デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック」(ゲーム本編+プレイヤーバージル)

セール期間:~7月16日23時59分まで

通常価格:2,990円

セール価格:747円(75%オフ)

□「PlayStation Store」の「デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック」(ゲーム本編+プレイヤーバージル)

PS4「デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション」(ゲーム本編)

セール期間:~7月16日23時59分まで

通常価格:3,046円

セール価格:974円(68%オフ)

□「PlayStation Store」の「デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション」(ゲーム本編)

PS4「デビル メイ クライ HDコレクション」(ゲーム本編)

セール期間:~7月16日23時59分まで

通常価格:4,063円

セール価格:1,462円(64%オフ)

□「PlayStation Store」の「デビル メイ クライ HDコレクション」(ゲーム本編)

PS4「デビル メイ クライ HDコレクション & 4SE バンドル」(ゲーム本編)

セール期間:~7月16日23時59分まで

通常価格:6,101円

セール価格:1,952円(68%オフ)

□「PlayStation Store」の「デビル メイ クライ HDコレクション & 4SE バンドル」(ゲーム本編)

PS4「ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション」(ゲーム本編:Vol.1+Vol.2)

セール期間:~7月16日23時59分まで

通常価格:5,990円

セール価格:2,995円(50%オフ)

□「PlayStation Store」の「ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション」(ゲーム本編:Vol.1+Vol.2)

PS4「ロックマン クラシックス コレクション」(ゲーム本編)

セール期間:~7月16日23時59分まで

通常価格:2,547円

セール価格:967円(62%オフ)

□「PlayStation Store」の「ロックマン クラシックス コレクション」(ゲーム本編)

PS4「ロックマンX アニバーサリー コレクション」(ゲーム本編)

セール期間:~7月16日23時59分まで

通常価格:3,362円

セール価格:974円(71%オフ)

□「PlayStation Store」の「ロックマンX アニバーサリー コレクション」(ゲーム本編)

PS4「ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション」(ゲーム本編)

セール期間:~7月16日23時59分まで

通常価格:3,990円

セール価格:1,476円(63%オフ)

□「PlayStation Store」の「ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション」(ゲーム本編)

PS4「ロックマン11 運命の歯車!!」(ゲーム本編)

セール期間:~7月16日23時59分まで

通常価格:5,082円

セール価格:965円(81%オフ)

□「PlayStation Store」の「ロックマン11 運命の歯車!!」(ゲーム本編)

PS4「ロックマン30周年5タイトルパック」(ゲーム本編 パック)

セール期間:~7月16日23時59分まで

通常価格:14,249円

セール価格:4,274円(70%オフ)

□「PlayStation Store」の「ロックマン30周年5タイトルパック」(ゲーム本編 パック)

(収録内容)

「ロックマン クラシックス コレクション」

「ロックマン クラシックス コレクション 2」

「ロックマンX アニバーサリー コレクション」

「ロックマンX アニバーサリー コレクション 2」

「ロックマン11 運命の歯車!!」

(C)CAPCOM

MONSTER HUNTER WILDS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

(C)CAPCOM CO., LTD. 2019, 2020 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM CO., LTD. 2015 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM CO., LTD. 2020 ALL RIGHTS RESERVED.

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。