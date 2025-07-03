º§³èÃæ¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¡Ãæ¹âÇ¯¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ëº¤ÏÇ¡Ö¤É¤³ÁÀ¤Ã¤¿¤é¡©¡×ÀìÌç²È¤Ï¥º¥Ð¥ê¡ÖÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¥¯¥é¥¹¤Ê¤é¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥¢¥·¥º¡×Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê54¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ê¥¢¥ë¤Êº§³è¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢º§³è¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î¹ÓÌÚÄ¾Èþ¤µ¤ó¤¬º§³è¤Ë¤ª¤±¤ëNG¾ò·ï¤ò²òÀâ¡£¡ÖÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¯¤Îº¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö10¤â20¤â¼ã¤¤½÷À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯"Ç¯¤Îº§"ÁÀ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï"¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»"¤À¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£·ëº§¤·¤Æ¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÇ¯Îðº¹¤òÊ¿¶Ñ¤·¤¿¤é1¡¦4ºÐº¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£1°Ì¤ÏÆ±µéÀ¸¥³¥ó¥Ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÆ±À¤Âå¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º½Çù¤Ë¿å¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¤Ç½Ð³Ý¤±¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤·¡¢Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó¥¯¥é¥¹¤À¤È"¤ª¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤"¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ»ß¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÂçµ×ÊÝ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é40ÂåÁ°È¾¤È¤«¤¬¥Û¥ó¥È¤Ë¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤À¤ó¤À¤óÊ¬¤«¤ë¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÁ°60Âå¤ÎÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤È¼«¿È¤Îº§³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¿Í¤ÇÃÃ¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¿¤À¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤È"ËÍºÇ¶á¥Ö¡¼¥à¤Ï¤Í¡¢Ç¼Æ¦¤Ë¥¥à¥Á¤ò³Ý¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è"¤Ã¤Æ¡£¤¢¤¢·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢40Ê¬¤°¤é¤¤·Ð¤Ä¤È¤Þ¤¿"Ç¼Æ¦¤Ë¥¥à¥Á¤ò¤Í¡Ä"¡×¤È²ñÏÃ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¯¾å¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢60¤°¤é¤¤¤À¤È¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¡Ö¤Ç¤â¼«Ê¬¤â54¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤É¤³ÁÀ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¤¹¤¬¤ë¤È¡¢¹ÓÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Á¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Ç¯Îðº¹¤ò¡Ö¾å3¡¢²¼3¤°¤é¤¤¤Ç¡£¤¤¤Ä¤â»ä¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤È´«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£