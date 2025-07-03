Êì¤Ï¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¿Í¡¡23ºÐ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢ÅÐ¾ì¤Ë¡ÖÅ·»È¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¡×¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ê¤ÉSNS¤ÇÀä»¿¤ÎÍò
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥¥ì¥¤¡¢Ä¶¤¨¤ÆÈþ¤·¤¤¤Î¤è¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSWANTICK¡Ê¥¹¥ï¥ó¥Á¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉ´À¥¤Þ¤ê¤Ê¤¬¸«¤»¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃËÀ¸þ¤±½µ´©»ï¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ø¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤òÊó¹ð¤·¤¿É´À¥¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¤¡¡©¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤ÈÊ£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òSNS¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯ºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÍÊÕ¤Ç¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥×¡¼¥ëÁ°¤Ç¥°¥é¥¹¤ò¤«¤«¤²¤ë»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Öº£²ó¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅ·»È¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥¥ì¥¤¡¢Ä¶¤¨¤ÆÈþ¤·¤¤¤Î¤è¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É´À¥¤Ï2018Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ç°ìÌöÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿Èþ¿Í»ÐËåà¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËåá¤ÎËå¡£Éã¤ÏÆüËÜ¿Í¡¢Êì¤Ï¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¿Í¡£